Coupe du monde 2022: Kane aborde la sécheresse des buts alors qu’il se prépare à mener l’Angleterre dans le choc de la Coupe du monde avec le Sénégal | Nouvelles du monde

Le Sénégal est une équipe “très dangereuse” – et sait qu’elle peut gagner

Le Sénégal n’est pas une équipe à sous-estimer.

La nation ouest-africaine est l’actuelle championne de la Coupe d’Afrique des Nations et de nombreuses équipes jouent pour les grands clubs européens, dont 11 en Angleterre.

Le joueur vedette, l’ancien attaquant de Liverpool et maintenant du Bayern Munich Sadio Mane, n’a pas participé à la Coupe du monde à cause d’une blessure au genou, mais les Lions de Teranga ont quand même marqué des buts et, de manière encourageante, pour eux, de positions partout sur le terrain.

Gareth Southgate les a décrits comme “une équipe très dangereuse”.

Ce n’est que leur deuxième Coupe du monde, les deux précédentes en 2002 et 2018, et ils ont déjà atteint les quarts de finale au Japon, perdant finalement face à la Turquie.

Attention au gardien de Chelsea Edouard Mendy et à son coéquipier Kalidou Koulibaly, capitaine de son pays.

Et en l’absence de Mane blessé, les attentes envers l’attaquant de Watford, Ismaila Sarr, sont plus grandes.

Son seul but jusqu’à présent est venu via un penalty pris froidement, après avoir remporté le coup de pied lui-même, et il a le rythme et le mouvement pour troubler toute opposition.

L’Angleterre entrera dans les favoris du match, mais le Sénégal sent qu’il n’y a plus de pression et sait qu’il a la capacité de gagner le match.

Sans aucun doute, le Sénégal sera l’équipe la plus difficile que l’Angleterre ait affrontée jusqu’à présent dans le tournoi.