Coupe du monde 2022 : Jamal Musiala est l’avenir de l’Allemagne mais a été formé en Angleterre – Film

Hansi Flick a mis en évidence un positif et un négatif dans son éloge de Jamal Musiala comme “l’avenir du football allemand” après la sortie de la Coupe du monde de son équipe jeudi soir.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, âgé de 19 ans, a été l’un des points forts de l’Allemagne à Qatar 2022 alors que les quadruples champions sont sortis en phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive.

La victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Costa Rica jeudi soir s’est avérée vaine alors que le Japon battait l’Espagne pour laisser l’équipe de Flick à la troisième place du groupe E.

“C’est très difficile après un tel match d’éliminer un seul joueur, mais ce que Jamal a montré contre le Costa Rica – c’est juste dommage qu’un tel joueur ne puisse pas continuer à jouer dans le tournoi. Il est fantastique”, a déclaré Flick.

“Son habileté dans les tacles, les un contre un, il est exceptionnel, et les deux prochaines années, nous avons des talents dans notre équipe, nous allons dans la bonne direction.

“Mais nous devons vraiment nous concentrer sur l’entraînement. Jamal a été formé en Angleterre, pas en Allemagne.”

Musiala est né à Stuttgart et a déménagé en Angleterre avec sa famille à l’âge de sept ans. Il a fait partie de l’académie de Southampton puis a rejoint Chelsea, avant de rejoindre le Bayern à l’âge de 16 ans.

Il a représenté l’Angleterre au niveau des moins de 21 ans, mais a ensuite choisi de jouer pour l’Allemagne et est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du pays.

“Nous avons des joueurs dans les meilleurs clubs et nous avons des qualités – Kai Havertz est un joueur de haut niveau, par exemple.

“Mais pour l’avenir du football allemand, nous devons faire les choses différemment à l’entraînement.

“Pendant des années, nous avons parlé de nouveaux types de gardiens de but et d’arrières latéraux. L’Allemagne a toujours été capable de bien défendre, et nous avons à nouveau besoin des bases.

“L’Espagne est très bonne en défense, elle forme très bien les jeunes joueurs. Pour l’avenir et les 10 prochaines années, il sera très important de se concentrer sur la nouvelle génération de footballeurs.”