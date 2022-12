Coupe du monde 2022 : Ivan Perisic de Tottenham bat un record incroyable avec un but pour la Croatie

Ivan Perisic a fait la Croatie (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’histoire du football alors qu’il égalisait contre le Japon (s’ouvre dans un nouvel onglet) en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’ailier de Tottenham a rencontré le centre de Dejan Lovren avec une belle tête 10 minutes après le début de la seconde période – et, ce faisant, a écrit son nom dans le livre des records.

Avec son 10e but dans la compétition, Perisic a dépassé Davor Suker – qui a inspiré la Croatie aux demi-finales de France 98, leur toute première Coupe du monde – en tant que meilleur buteur de tous les temps du pays lors d’un tournoi majeur.

Perisic a ouvert son compte en Coupe du monde contre le Cameroun lors de la finale de 2014 au Brésil et a également marqué contre le Mexique, l’Islande, l’Angleterre et la France – avec ses frappes contre ces deux derniers en demi-finale et en finale respectivement il y a quatre ans.

Le but crucial du joueur de 33 ans (dans sa 120e sélection) lundi après-midi a mis fin à une sécheresse internationale de plus d’un an. Il a maintenant trouvé le chemin des filets pour la Croatie 34 fois au total.

Bien sûr, Perisic est synonyme de créativité – il n’est donc probablement pas surprenant qu’il ait également fourni plus de passes décisives lors de tournois majeurs que tout autre joueur croate (7).