Coupe du monde 2022 : Israël et la Palestine parviennent à un accord historique permettant aux fans de football de se rendre au Qatar | Nouvelles du monde

La FIFA a annoncé que les supporters israéliens et palestiniens pourront se rendre à la Coupe du monde au Qatar dans le cadre d’un accord historique.

Des vols charters spéciaux seront mis en place depuis l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour emmener les supporters à Doha.

Les vols, qui seront mixtes et comprendront des résidents des territoires palestiniens occupés et de la bande de Gaza, seront opérés par une compagnie aérienne qui a des droits d’atterrissage au Qatar.

Commentant l’annonce, FIFA Le président Gianni Infantino a déclaré : “Nous sommes ravis qu’un accord ait été conclu pour que les supporters israéliens et palestiniens se rendent au Qatar et assistent aux matches de la Coupe du monde de football.

“Avec cet accord, les Israéliens et les Palestiniens pourront voler ensemble et profiter du football ensemble.

“Je voudrais remercier nos homologues israéliens, palestiniens et qatariens d’avoir contribué à ce que cela se produise.

“Le football a le pouvoir de rassembler les gens, il transcende toutes les frontières, traverse toutes les frontières et favorise l’unité comme rien d’autre.”

Le Premier ministre israélien sortant, Yair Lapid, a déclaré que c’était le résultat d’un “travail acharné au cours de plusieurs mois”.

Près de trois millions de billets déjà vendus

Israël et le Qatar n’ont pas de relations diplomatiques officielles, et le Qatar a clairement indiqué que cette annonce ne devrait pas être « politisée » et cela ne signifie pas que cela va changer ; Les supporters israéliens en déplacement auront accès aux services consulaires par l’intermédiaire d’une société privée à Doha.

Jusqu’à présent, environ 8 000 Palestiniens et 3 800 Israéliens ont demandé les visas spéciaux pour la coupe du monde – d’autres Israéliens devraient être traités dans les prochains jours.

La Coupe du monde du Qatar sera la première organisée dans le monde arabe et musulman. 2,9 millions de billets ont été vendus, soit environ 98% – malgré les controverses sur les droits de l’homme.

Les responsables qatariens disent que c’est la preuve que ce sera l’un des tournois les plus fréquentés de l’histoire.