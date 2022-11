Coupe du monde 2022 Groupe D : la Tunisie bat la France mais souffre toujours d’une élimination

En entrant dans le dernier match du groupe D à la Coupe du monde 2022, la Tunisie était en bas avec un seul point et devait battre la France, leader du groupe, et espérer que l’autre match du groupe, entre l’Australie et le Danemark, se terminerait par un match nul pour avoir une chance de gagner. progresser vers les huitièmes de finale.

Leur tâche semblait un peu plus facile alors qu’ils affrontaient une équipe de France fortement modifiée, l’entraîneur Didier Deschamps effectuant neuf changements de joueurs au total.

Les détenteurs de la Coupe du monde avaient déjà six points et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir en gros semé la première place compte tenu de leur différence de buts supérieure.

En effet, la France était pauvre et n’a pas pu passer à la vitesse supérieure, le Tunisien Nader Ghandri enfonçant le ballon dans les filets sur un coup franc large en première mi-temps. Alors que le but a été refusé pour hors-jeu, la Tunisie a continué à mettre la France sous pression.

Finalement, à la 58e minute, l’attaquant de Sunderland Wahbi Khazri a dribble Raphael Varane et a poussé le ballon dans le coin inférieur, devant Steve Mandanda. À ce stade, la nation africaine se dirigeait vers les huitièmes de finale, le Danemark et l’Australie faisant toujours match nul.

Cependant, quelques minutes plus tard, Matthew Leckie a marqué un but étonnant pour l’Australie, les envoyant vers les 16 derniers – la première fois que la nation a réussi cela depuis 2006. À cette occasion, ils ont perdu 1-0 contre les éventuels vainqueurs, l’Italie, en raison de à la 95e minute de Francesco Totti.

Malgré leur défaite contre la Tunisie, la France est toujours en tête du groupe et affrontera l’équipe de deuxième place du groupe C – actuellement l’Argentine, mais n’importe lequel d’entre eux, le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite pourrait terminer dans cette position à la fin du match.

La Pologne est actuellement en tête du groupe C, ce qui signifie que l’Australie les affronterait en huitièmes de finale si le classement restait le même.

Le Danemark s’est écrasé en bas du groupe, l’équipe européenne ne récoltant qu’un seul point au total après son match nul d’ouverture contre la Tunisie.