Coupe du monde 2022 : Gary Neville dit que la Coupe du monde “devrait” avoir lieu au Moyen-Orient

Gary Neville a déclaré qu’il pensait qu’une Coupe du monde devrait avoir lieu au Moyen-Orient lors de son analyse sur beIN Sports.

Neville a précédemment déclaré sur la BBC Ai-je des nouvelles pour vous qu’il allait “mettre en évidence les problèmes” avec le Qatar organisant le tournoi, bien qu’il soit employé par le diffuseur de l’État du Golfe en tant que commentateur et expert.

« Vous avez le choix, n’est-ce pas ? Neville a déjà dit. “Mon point de vue a toujours été que soit vous mettez en évidence les problèmes et les défis de ces pays et en parlez, soit vous ne dites rien et restez chez vous et n’y allez pas. Et je pense que nous devrions les défier.”

“Il devrait y avoir une Coupe du Monde dans un pays arabe, il devrait y avoir une Coupe du Monde dans un pays musulman, il devrait y avoir une Coupe du Monde au Moyen-Orient c’est un fait !”@GNev2 a son mot à dire sur la @FIFAWorldCup au Qatar . #FIFAWorldCup #qatar2022 #beINWC pic.twitter.com/dXHqVMHC1y20 novembre 2022 Voir plus

Lors de la couverture de la cérémonie d’ouverture par beIN, cependant, Neville a semblé faire marche arrière dans son opposition au tournoi, déclarant que la Coupe du monde “devrait” avoir lieu au Moyen-Orient.

“Les ouvriers qui ont construit ces stades doivent être remerciés”, a déclaré Neville. “Mais le football est là, c’est le plus grand tournoi sportif du monde.

“Il devrait y avoir une Coupe du monde dans un pays arabe, il devrait y avoir une Coupe du monde dans un pays musulman, il devrait y avoir une Coupe du monde au Moyen-Orient, c’est un fait !”

Neville fait également partie de la couverture d’ITV pour le tournoi.