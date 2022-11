Coupe du monde 2022 : Gareth Southgate “pas content” que Yunus Musah ait refusé de jouer pour l’Angleterre

La star américaine Yunus Musah aurait pu jouer pour l’Angleterre à la Coupe du monde 2022, si les choses avaient été très différentes pour lui en choisissant ses allégeances.

Musah était éligible pour jouer pour l’Angleterre et était même dans l’académie d’Arsenal en grandissant. Né de parents ghanéens, il a grandi principalement en Italie et en Angleterre avant de choisir de représenter les États-Unis.

“Eh bien, premièrement, ils ont été très proactifs en matière de recrutement, si vous voulez, d’identification des talents”, a récemment déclaré le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate.

« Évidemment, ils ont pris l’un des nôtres, ce dont nous n’étions pas très contents mais, fair-play !

“Avec Yunus, c’était une situation étrange car il était dans nos moins de 19 ans et nous sommes entrés dans la pandémie et le verrouillage, il n’était donc pas possible de voyager et de voir des matchs, donc c’était un joueur qu’à ce stade je n’avais pas eu de beaucoup de contact avec les équipes juniors.

“Un ou deux des autres que je connaissais un peu mieux et cette décision a été prise avant que j’aie eu la chance de bien le connaître.”

Gareth Southgate voulait une star américaine pour lui-même (Crédit image : Getty Images)

Musah a débuté contre l’Angleterre lors du deuxième match du groupe B contre l’Angleterre. Les deux équipes ont commencé avec 21 des 22 joueurs qui ont commencé les premiers matches. L’Angleterre s’est alignée avec la même formation 4-3-3, optant pour un arrière-quatre malgré les informations selon lesquelles Kyle Walker était revenu d’une blessure pour s’insérer dans la défense. Gareth Southgate a déclaré que le même XI méritait “d’y retourner”

Les États-Unis, quant à eux, ont effectué un changement par rapport à l’équipe qui avait commencé contre le Pays de Galles, optant pour l’attaquant d’Antalyaspor Haji Wright plutôt que pour le tueur à gages de Norwich City Joshua Sargeant. Les États-Unis ont choisi de rester inchangés sur le plan défensif malgré les discussions autour du défenseur de Nashville Walker Zimmerman – qui a concédé le penalty converti par Gareth Bale. Zimmerman est le seul joueur de la formation qui ne joue pas dans son club de football en Europe – Gregg Berhalter ayant déclaré dans le passé qu’il préférait les stars jouant outre-Atlantique, par opposition à la Major League Soccer.