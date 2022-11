Coupe du monde 2022: Gareth Southgate parle de la forme physique de Harry Kane et de la brillance de Gareth Bale avant le choc du Pays de Galles

Gareth Southgate dit que Harry Kane est apte à affronter le Pays de Galles lors de la finale de la Coupe du monde 2022 en Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) jeu de groupe et a balayé la suggestion qu’il pourrait faire tourner son équipe.

Les anciens rivaux s’affrontent mardi lors du dernier tour des matches du groupe B, les Gallois ayant besoin d’une victoire pour avoir une chance d’atteindre les huitièmes de finale.

L’équipe de Southgate a juste besoin d’éviter d’être martelée par quatre buts pour être sûre de progresser, mais l’idée d’utiliser le jeu comme une chance de reposer les joueurs a été rapidement écartée.

“Nous avons 26 joueurs, mais nous avons un tournoi majeur. Il ne s’agit pas de donner des casquettes”, a déclaré Southgate.

“Nous avons un groupe brillant. Les joueurs seront déçus s’ils ne jouent pas et si nous avons d’autres camps tout au long de l’année, nous essayons de donner des minutes quand nous le pouvons.

“Mais, dans une Coupe du monde, vous ne pouvez pas penser de cette façon.”

On a beaucoup parlé de la possibilité de mettre Kane au banc dans la préparation, après que le capitaine anglais ait subi un coup à la cheville lors de la première victoire contre l’Iran.

“Harry va bien en termes de coup qu’il a eu, tout le monde n’arrête pas de dire que c’est sa cheville mais c’est son pied”, a déclaré Southgate.

“À ce stade, nous avons à peu près le choix entre une position idéale. Cela rend les décisions difficiles, bien sûr, mais ce que vous voulez, c’est une équipe en pleine forme et c’est là que nous en sommes.”

Quant au Pays de Galles, Southgate se méfiait de la menace posée par Gareth Bale.

“Cela dépend un peu du rôle qu’il joue bien sûr, mais nous savons qu’il est capable de ces moments de brillance individuels dans et autour de la surface de réparation, ainsi qu’à distance”, a déclaré Southgate.

Il a ajouté: “Ils ont évidemment des joueurs de classe mondiale qui peuvent produire des moments brillants.

“Ils ont un bon esprit et une bonne organisation et nous connaissons la qualité de l’équipe ukrainienne qu’ils ont battue pour se rendre à ces finales et ils ont une motivation supplémentaire pour jouer contre l’Angleterre.

“Nous devons être préparés à toutes ces choses et nous concentrer sur nos propres performances.”