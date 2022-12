Coupe du monde 2022: Gareth Southgate dit que l’Angleterre est prête pour les tirs au but contre le Sénégal en huitièmes de finale | Nouvelles du football

Gareth Southgate a déclaré que l’Angleterre était “mentalement et physiquement” préparée aux tirs au but lorsqu’elle affrontera le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche.

L’Angleterre a été impliquée dans trois fusillades depuis que Southgate a pris les commandes en 2016. Ils ont battu la Colombie lors de la Coupe du monde 2018 en Russie avant de vaincre la Suisse dans la Ligue des Nations un an plus tard.

Bien que leur dernière fusillade se soit soldée par une défaite contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 l’été dernier, le patron anglais Southgate pense que ses joueurs sont prêts à tenir la distance contre les champions d’Afrique alors qu’ils visent une place en quart de finale au Qatar ce week-end.

Clinton Morrison et Sue Smith décident de leurs cinq tirs au but pour l'Angleterre si le match contre le Sénégal se termine par des tirs au but



“Nous sommes prêts. Nous avons suivi un processus que nous avons suivi”, a déclaré Southgate lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Nous avons remporté deux des trois fusillades et nous avons cherché comment nous pouvons nous améliorer. Mais bien sûr, il y a tellement d’autres aspects que nous devons régler.

“Nous visons à gagner le match en 90 minutes et à éviter les prolongations et les pénalités. Mais si nous devons aller au-delà, nous devons être prêts mentalement et physiquement. Je pense que nous le sommes.”

Le manager anglais Gareth Southgate pense que le dilemme de la sélection de l'équipe est une bonne position pour être dans



Southgate: Nous devons nous améliorer à partir des coups de pied arrêtés

Alors que l’Angleterre se dirige vers la phase à élimination directe, Southgate a également admis que son équipe devait améliorer son score sur coups de pied arrêtés.

Ils ont marqué six buts sur coup de pied arrêté en sept matches il y a quatre ans en Russie, dont deux les ont propulsés en quart de finale et en demi-finale. L’Angleterre, qui a marqué neuf buts au total jusqu’à présent au Qatar, n’en a réussi que deux sur coups de pied arrêtés.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient prêté une plus grande attention à eux avant le match de dimanche, Southgate a répondu: “Pas plus que nous ne le faisons normalement.

“Nous n’avons pas encore été aussi efficaces sur coups de pied arrêtés que nous aurions aimé l’être, donc il y a certainement plus d’améliorations nécessaires de notre part à ce sujet.

“Les coups de pied arrêtés et même les remises en jeu, ces petits détails, chaque équipe du monde essaie de s’améliorer de plus en plus.”

Image:

Southgate admet que l'Angleterre doit améliorer son score sur coups de pied arrêtés alors qu'elle se dirige vers la phase à élimination directe





Kane : Mon pied s’améliore de jour en jour

S’exprimant aux côtés de Southgate, le capitaine anglais Harry Kane a révélé que son pied “se sentait bien” après avoir subi un coup lors de la seconde moitié du match d’ouverture du groupe B contre l’Iran.

Le joueur de 29 ans a été remplacé peu de temps après le lourd défi de la victoire 6-2, mais a rapidement récupéré pour commencer contre les États-Unis et le Pays de Galles alors que l’Angleterre terminait en tête de son groupe.

Kane, qui n’a pas encore marqué au Qatar, admet qu’il se sent en forme et qu’il espère briser son canard contre le Sénégal au stade Al Bayt.

Image:

Le capitaine anglais Harry Kane dit qu'il s'est remis d'une blessure au pied contractée contre l'Iran





“Mon pied va bien. Ce n’est pas du tout un problème et ça s’améliore de jour en jour”, a-t-il déclaré.

“J’adorerais être assis ici avec deux ou trois buts, mais les phases de groupes se sont bien déroulées. En termes de minutes, cela n’a pas été trop difficile.

“Quand vous regardez les chiffres, les matchs n’ont pas été trop physiques. Je me sens vraiment bien, en forme et en forme après le calendrier de la Premier League.

“Je me sens aussi en forme que jamais et je pense que j’ai bien joué.

“Les buts sont ce sur quoi je serai le plus jugé, mais je suis une personne calme et j’ai toujours envie de faire de mon mieux pour l’équipe. J’espère que je pourrai m’en sortir demain.”

Kane dit qu'il se sent aussi bien que jamais avant le dernier huitième de finale entre l'Angleterre et le Sénégal



Maguire : Les fans ont été formidables, je suis dans un bon moment

Harry Maguire dit qu’il entre dans le match contre le Sénégal dans un “bon moment” – après avoir rétabli sa place parmi les joueurs clés de l’Angleterre après trois matches de phase de groupes positifs.

Bien qu’il ait à peine joué pour Manchester United depuis le début de la saison nationale, Maguire a aidé l’Angleterre à garder ses feuilles blanches consécutives contre les États-Unis et le Pays de Galles lors de cette Coupe du monde.

Malgré les réactions négatives des fans pour ses performances avant le tournoi pour le club et le pays, Maguire – qui a participé à des tournois majeurs avec l’Angleterre en tant que fan de match aussi récemment que l’Euro 2016 – dit qu’il a toujours ressenti le soutien des supporters anglais.

Harry Maguire dit que l'Angleterre ne sous-estimera pas le Sénégal et admet qu'il est dans un bon moment après avoir retrouvé la forme au Qatar



“Je suis dans un bon moment, trois bons matchs en groupe mais aussi en individuel”, a déclaré Maguire Sky Sports Nouvelles à la veille du match contre le Sénégal.

“Les supporters ont été formidables avec moi depuis que j’ai fait mes débuts, 51 sélections plus tard et ils scandent toujours mon nom. Je connais les supporters anglais, j’ai suivi l’équipe tout au long de ma vie et j’ai été dans les tribunes avec eux, signes et chants.

“Je sais à quel point ils sont passionnés et ils ont été incroyables avec moi depuis mes débuts. Ils me donnent beaucoup de foi, de confiance et de motivation pour m’assurer que je suis un succès pour mon pays.”

Maguire dit que lui et ses coéquipiers anglais ne prendront pas le Sénégal pour acquis dimanche soir, le défenseur insistant sur le fait que les champions de la Coupe d’Afrique des Nations ont des “joueurs dangereux”.

“C’est une bonne équipe – une opposition coriace”, a déclaré le défenseur central. “Ils ont l’habitude de gagner, surtout ces dernières années.

“La mentalité qu’ils ont – vous avez vu comment ils ont fait le travail contre l’Équateur. Ils étaient efficaces avec le ballon et ont de bons et dangereux joueurs.

“Je ne sais pas ce que [England] les fans disent ou pensent, mais nous ne les sous-estimerons certainement pas. Nous savons à quel point c’est difficile.”

Southgate dit que Maguire a ressenti l'amour des fans après les récentes critiques des performances du défenseur pour Manchester United



En ce qui concerne les chances de l’Angleterre pour la Coupe du monde, Maguire a ajouté : “Les attentes ont augmenté, c’est sûr. À l’approche de la Coupe du monde 2018, nous voulions bien faire et nous avions confiance en nous en tant que groupe, mais nous ne nous attendions pas à gagner le tournoi. .

“Cette Coupe du monde est si difficile et compte de grandes équipes. Mais nous avons l’impression d’être l’une d’entre elles et nous avons une opportunité d’écrire à nouveau l’histoire.

“Nous savons que ce sera difficile et vous avez besoin de grands moments et de grands buts dans les matchs, en particulier dans le football à élimination directe. Mais nous avons des joueurs qui peuvent offrir ce moment.”

La route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

Huitièmes de finale – dimanche 4 décembre

Angleterre contre Sénégal – Coup d’envoi 19h

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France ou Pologne – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Maroc/Espagne/le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h

Matchs des huitièmes de finale

samedi 3 décembre

Pays-Bas 3-1 États-Unis

Argentine (Vainqueurs du groupe C) contre Australie (Deuxième du Groupe D) – Coup d’envoi 19h

dimanche 4 décembre

France (Vainqueurs du groupe D) contre Pologne (Deuxième du Groupe C) – Coup d’envoi 15h

Angleterre (Vainqueurs du groupe B) contre Sénégal (Deuxième du Groupe A) – Coup d’envoi 19h

lundi 5 décembre

Japon (Cinners du Groupe E) contre Croatie (Deuxième du Groupe F) – Coup d’envoi 15h

Brésil (Vainqueurs du groupe G) contre Corée du Sud (Deuxième du Groupe H) – Coup d’envoi 19h

mardi 6 décembre

Maroc (Vainqueurs du groupe F) contre Espagne (Deuxième du Groupe E) – Coup d’envoi 15h

le Portugal (Vainqueurs du groupe H) contre Suisse (Deuxième du Groupe G) – Coup d’envoi 19h