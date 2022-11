Coupe du monde 2022 – Espagne 7-0 Costa Rica: Ferran Torres marque deux fois alors que l’équipe de Luis Enrique prend un départ effréné | Nouvelles du football

L’Espagne a commencé sa campagne de Coupe du monde avec une démonstration de domination totale alors qu’elle battait le Costa Rica 7-0 pour fournir une première déclaration sur ses références en tournoi.

Le coup d’envoi est intervenu quelques heures seulement après que le Japon ait remporté une victoire choc 2-1 contre l’Allemagne dans l’autre match du groupe E, mais il n’y a jamais eu de possibilité d’un autre bouleversement au stade Al Thumama, avec l’équipe de Luis Enrique en contrôle total dès le départ. .

Dani Olmo (11) et Marco Asensio (21) ont marqué leurs deux premiers buts, l’ancien attaquant de Manchester City Ferran Torres ajoutant le troisième depuis le point de penalty (31), puis inscrivant son deuxième de la nuit avec une finition basse peu après la mi-temps. temps (54).

Le milieu de terrain barcelonais Gavi, plus jeune joueur à avoir joué pour l’Espagne en Coupe du monde à 18 ans et 110 jours, est ensuite devenu le plus jeune buteur de la compétition depuis Pelé en 1958 avec une sublime reprise de volée de la passe d’Alvaro Morata pour le cinquième but (74 ).

Il était encore temps pour les remplaçants Carlos Soler (90) et Morata (90 + 2) d’intervenir, le Costa Rica ne pouvant rien offrir en réponse, ne parvenant même pas à tirer au but alors que l’Espagne, cherchant une répétition de leur triomphe en Coupe du monde 2010, a joui d’une part record de 82% de possession de balle.

Les grands moments du jeu… 11 min: Olmo récupère une finition cool sur Navas pour le premier match

21 min: Asensio tire à domicile deuxième depuis le centre bas d’Alba

31 min: Torres convertit le penalty après la chute d’Alba

54 min: Torres profite d’une mauvaise défense pour ajouter le quatrième

74 min : Gavi devient le plus jeune buteur de la Coupe du monde depuis Pelé en 1958

90 min: Soler s’empare de la sixième place après un bon travail de Williams

90+2 min : Morata ajoute le septième et dernier but pour terminer la déroute

Comment l’Espagne a détruit le triste Costa Rica

La domination de l’Espagne était telle qu’elle aurait déjà pu être en tête au moment où Olmo a marqué son premier match à la 11e minute, l’attaquant du RB Leipzig levant une finition habile sur Keylor Navas de la passe de Gavi après avoir précédemment lancé un faible effort juste à côté.

L’Espagne a commencé le match sans un attaquant pur et dur, mais cela n’a pas été un obstacle car Asensio du Real Madrid, jouant comme un faux neuf, a rapidement doublé son avance sur le choix bas de Jordi Alba.

Le Costa Rica a été choqué par le début de l’Espagne et le schéma du match a continué à suivre les mêmes lignes, Torres marquant depuis le point de penalty après qu’Oscar Duarte eut abattu Alba.

Image:

Jordi Alba est renversé par Oscar Duarte pour le penalty





Le match était effectivement terminé en tant que compétition à ce moment-là, mais l’appétit de l’Espagne pour les buts restait insatiable, Torres ajoutant le quatrième après la pause lorsque la triste défense du Costa Rica lui a donné une seconde chance après que son tir initial ait été bloqué.

Le quatrième but a marqué le premier d’une série de changements en Espagne, avec Torres et le brillant Pedri remplacés en pensant au match de dimanche contre l’Allemagne, mais leur domination s’est poursuivie.

Morata a ouvert la voie après avoir lancé le piège du hors-jeu du Costa Rica, mais l’Espagne n’a pas eu à attendre longtemps pour son cinquième but, Gavi concluant une autre performance individuelle exceptionnelle avec une frappe magnifique, frappée de l’extérieur de sa botte depuis le bord de la surface et rebondissant dans hors du poste.

Image:

Marco Asensio et Dani Olmo célèbrent après le deuxième but de l’Espagne





Ce but est venu d’un centre de Morata et l’ancien attaquant de Chelsea a finalement obtenu l’un des siens, jouant un intelligent une-deux avec Olmo avant de marquer une finition du pied gauche devant le malheureux Navas.

Quelques instants avant ce but, Soler, du Paris Saint-Germain, avait ajouté le sixième lorsqu’il avait sauté sur un ballon perdu après qu’un centre bas de son compatriote remplaçant Nico Williams ait été poussé dans la zone de danger par Navas.

L’Espagne devra bien sûr faire face à des tests bien plus sévères que cela, en commençant contre l’Allemagne dimanche, mais leur performance était néanmoins une démonstration de force inquiétante dans un tournoi dans lequel certains des autres favoris – l’Argentine ainsi que l’Allemagne – vacillent déjà.

Joueur du match – Gavi

Pedri préparait un dossier solide, mais son retrait précoce après que Torres ait marqué le quatrième but de l’Espagne a permis à Gavi, son camarade adolescent et coéquipier de Barcelone, d’occuper le devant de la scène.

Le but du joueur de 18 ans, brillamment tiré du centre de Morata, a été le point culminant de sa performance et le moment qui a marqué l’histoire, faisant de lui le plus jeune buteur espagnol de l’histoire d’une Coupe du monde.

Image:

Gavi célèbre après avoir marqué le cinquième but de l’Espagne contre le Costa Rica





Mais sa performance globale était tout aussi impressionnante. Comme pour Pedri avant son remplacement, le Costa Rica ne pouvait tout simplement pas s’approcher de lui, le milieu de terrain faisant preuve de caractère et de qualité bien au-delà de ses années sur la plus grande scène de toutes.

Il a réussi 91 touches et a terminé le match avec un taux de réussite de 90 %. Le Costa Rica a trouvé que le seul moyen de l’arrêter était de lui faire une faute. Au total, il a remporté cinq coups francs, quatre de plus que tout autre joueur portant un maillot rouge.

Il devra peut-être s’habituer à ce genre de traitement lors de cette Coupe du monde, mais la bonne nouvelle pour l’Espagne est que cela n’a eu aucun effet sur lui. Ce fut une performance extraordinaire d’un jeune joueur remarquable.

Le Costa Rica “passif et lamentable”

Sky Sports’ Graeme Souness n’a pas donné de coups de poing à la performance du Costa Rica sur ITV, en disant: “Une tentative passive et lamentable d’essayer de jouer au football.

“Les joueurs espagnols n’auront jamais joué dans un international aussi facile que ce soir.”

Image:

Le Costa Rica a été humilié par l’Espagne mercredi





Compagnon Sports du ciel expert Gary Nevilleapparaissant également sur ITV, a également critiqué l’équipe de Luis Fernando Suarez.

“Je ne pensais pas que le Costa Rica pourrait s’aggraver dès la première mi-temps, mais ils ont en fait dépassé à quel point ils étaient mauvais, ils étaient partout.

“C’était un gâchis, mais bravo à l’Espagne.”

Que signifie le résultat ?

L’Espagne se hisse en tête du groupe E, à égalité de points avec le Japon, qui a battu l’Allemagne 2-1 lors du match précédent, mais avec un énorme avantage en termes de différence de buts.

Ils affronteront désormais l’Allemagne dimanche, avec un coup d’envoi à 19 heures, sachant que la victoire éliminerait de manière sensationnelle l’équipe de Hansi Flick du tournoi, à moins que le Costa Rica ne batte le Japon dans l’autre match, qui débutera à 10 heures le même jour.

L’Espagne passe la barre des 100 buts en Coupe du monde – Statistiques Opta