Coupe du monde 2022 en direct – Argentine contre France

Sur les 32 équipes venues au Qatar pour la Coupe du monde 2022, il n’en reste que deux.

Ce jeu est chargé d’histoire et d’enjeux patrimoniaux. Les deux pays ont remporté deux Coupes du monde dans leur histoire. La France tente de devenir le premier pays à remporter des titres consécutifs depuis que le Brésil l’a fait en 1958 et 1962.

Obtenez un accès exclusif à plus de 3 000 articles premium par an rédigés par les meilleurs écrivains.

• Schoenfield : Les Mets sont-ils meilleurs ? »

• Walder : des évasions sous-estimées de la NFL »

• Wyshynski : Classement des meilleurs trios de la LNH »

• Rittenberg : Prédire les scores du bol »

Plus de contenu ESPN+ »

L’Argentin Lionel Messi est déjà le GOAT. La seule chose qui manque à son trophée est un titre de Coupe du monde. C’est probablement sa dernière chance de remporter la première Coupe du monde de l’Argentine depuis 1986.

La finale se joue à Lusail. Voici les meilleurs moments et les plus grands jeux de la finale de la Coupe du monde.

QUEL BUT : ARGENTINE 2-0 FRANCE !

OH MON QUEL BUT 😱 2-0 ARGENTINE 🇦🇷 pic.twitter.com/rBH0HSCyFJ – Football FOX (@FOXSoccer) 18 décembre 2022

35e minutes : Angel Di Maria, qui a été un titulaire surprise pour l’Argentine aujourd’hui après avoir été peu présenté lors des huitièmes de finale, a doublé son avantage en finale de la Coupe du monde. Messi, Julian Alvarez et Alexis Mac Allister se combinent dans une contre-attaque brillante d’un bout à l’autre du terrain et Di Maria est là pour recevoir la passe finale, prendre une touche et la perfectionner au-delà d’un Lloris impuissant.

Les Bleus n’ont pas DU TOUT ressemblé aux tenants du titre dans cette compétition, mais ont toujours eu de la chance aux moments clés des huitièmes de finale. Mais l’Argentine et Messi ne semblent pas d’humeur à donner. –James Tyler

Un autre record pour Messi

Avec ce penalty, l’emblématique n°10 devient le premier joueur masculin à marquer lors des quatre huitièmes de finale de la Coupe du monde, après avoir marqué contre l’Australie (huitièmes de finale), les Pays-Bas (quart de finale), la Croatie (demi-finale) et maintenant la France en finale. final. –Tyler

MESSI MARQUE DEPUIS LE POINT DE PÉNALITÉ ! ARGENTINE 1-0 FRANCE !

MESSI MET L’ARGENTINE DEVANT 🎯🇦🇷 pic.twitter.com/kZkUvRUXC9 – Football FOX (@FOXSoccer) 18 décembre 2022

22ème minute : Peu de temps après la première tentative de but de la France, l’Argentine attaque rapidement et remporte un penalty alors qu’Ousmane Dembele fait trébucher Angel Di Maria après que l’ailier se soit introduit dans la surface depuis le flanc gauche. L’arbitre n’hésite pas à pointer du doigt et à remonter les marches de Messi… qui envoie tranquillement Lloris à contresens d’une frappe basse du pied latéral dans la lucarne droite !

Le 12e but de Messi lors d’une finale de Coupe du monde pourrait être son plus important alors qu’ils prennent les devants ! Il est juste de dire qu’ils auront besoin de plus de buts… –Tyler

Hé, nous les connaissons.

Paul Pogba, le propriétaire des Bleus, absent de la course française au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse subie en octobre, est dans les tribunes pour encourager ses coéquipiers aux côtés du Suédois Zlatan Ibrahimović.

La France obtient sa première occasion de but

20 minutes : Un autre sort de pression argentine se termine par la frustration alors qu’un centre bas de la droite est entièrement manqué par Messi et se dirige vers Di Maria sur le côté gauche de la surface, qui le fait exploser dans la foule. Quelques instants plus tard, les Bleus répliquent par un pressing et obtiennent un coup franc dans un endroit dangereux à gauche du but. Olivier Giroud s’empare de la tête mais enjambe deux défenseurs pour atteindre le ballon. –Tyler

Problème pour la France ?

11e minute : Les nerfs de la France continuent de se montrer dans les échanges d’ouverture, et nous avons eu notre première grosse opportunité de la journée. Un jeu d’approche intelligent de Lionel Messi et Angel Di Maria se termine par un tir clair pour Rodrigo De Paul, dont le tir bas est dévié en corner. Les Français ne réussissent pas à dégager, mais lorsque le ballon revient dans la surface, Lloris prend un coup dur du défenseur argentin Cristian Romero – en rediffusion, il a clairement été poussé dans le gardien français par Upamecano – alors que le ballon était en l’air. à quelques mètres du but.

Lloris est toujours à terre et reçoit des soins médicaux après le coup. Dans une tournure cruelle, Romero joue pour le même club (Tottenham Hotspur) que Lloris. Après quelques minutes au sol, Lloris est revenu sur ses pieds et reste dans le match. –Tyler

Premières minutes

Les deux équipes font preuve de l’énergie brute et du nerf que l’on attend de jouer dans le plus grand match du plus grand sport du monde avec la fierté nationale en jeu. Le Français Adrien Rabiot et l’Argentin De Paul se trompent dans les deux premières minutes, l’ailier français Ousmane Dembele contrôle mal une passe facile, puis son coéquipier Dayot Upamecano met un coup de coude à Lionel Messi alors que la paire défie pour une tête. (Ce n’est pas quelque chose que Messi devrait faire, car il mesure 6 pouces de moins que le défenseur français, mais voilà).

La France a l’air nerveuse et a donné à l’Argentine quelques premières occasions de tirer, mais rien que Lloris ne puisse gérer entre les poteaux. –Tyler

Avant-match

Dans les interprétations traditionnelles d’avant-match de l’hymne national, vous devriez donner l’avantage à l’Argentine en fonction de la férocité avec laquelle les joueurs ont chanté chaque mot. La France a pris un ton plus stoïque, semble-t-il, chantant clairement mais sans s’étendre même lorsque la mélodie atteignait son crescendo entraînant. Un effort très professionnel des champions en titre. –Tyler

Un autre record de Messi

Avant même qu’un ballon n’ait été botté en finale, Lionel Messi a établi un record de la FIFA pour le plus grand nombre d’apparitions de tous les temps dans le tournoi masculin. Aujourd’hui marque son 26e match lors d’une finale de Coupe du monde : sera-ce celui dans lequel il pourra enfin remporter le trophée ? –Tyler

Nouvelles de l’équipe

Après quelques jours effrayants au cours desquels plusieurs joueurs ont souffert d’un virus pseudo-grippal, toute l’équipe de France est en forme et éligible à la sélection. Par conséquent, l’entraîneur Didier Deschamps a nommé le même XI qui a commencé le quart de finale contre l’Angleterre, avec Dayot Upamecano et Adrien Rabiot tous les deux de retour dans l’équipe. Il s’agit également d’une 20e finale de Coupe du monde pour le gardien Hugo Lloris, un record à son poste.

La Feuille de match et la compo des Argentins 👊#ARGFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/OfUxvYJaNs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 18 décembre 2022

Quant à l’Argentine, l’ailier vétéran Angel Di Maria est de retour dans l’équipe, en remplacement de Leandro Paredes. Di Maria n’a pas beaucoup joué depuis les phases de groupes; l’entraîneur Lionel Scaloni sera-t-il loué et détesté pour cette décision ? –Tyler

Finales précédentes

ESPN

L’Argentine et la France sont deux des huit seules nations à avoir remporté la Coupe du monde masculine, et elles visent toutes deux leur troisième titre au Qatar. Quel que soit le vainqueur, le statut du Brésil en tant qu’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition avec cinq victoires restera intact (bien que ce ne soit qu’un froid réconfort pour Neymar & Co. alors qu’ils regardent leurs rivaux disputer la finale aujourd’hui).

L’Argentine en est à sa sixième finale, depuis qu’elle a perdu la pièce maîtresse inaugurale 4-2 contre l’Uruguay en 1930. Elle l’a remportée à domicile en 1978 et – inspirée par Diego Maradona – à nouveau au Mexique en 1986, mais après des défaites en Finale en 1990 et 2014, l’Albiceleste aura désespérément à cœur d’éviter un triplé de déchirement final.

La France, quant à elle, vise son troisième triomphe en Coupe du monde en un quart de siècle. Après avoir remporté le trophée en tant qu’hôte en 1998, ils étaient de retour en 2006 mais ont perdu aux tirs au but contre l’Italie (lors d’une fusillade qui a suivi le coup de tête de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi). Leur victoire sur la Croatie en 2018 leur donne la chance de devenir la première équipe depuis le Brésil en 1962 à conserver le titre. –Tony Mabert

Tête à tête

Bien qu’ils se soient rencontrés lors de la première Coupe du monde en 1930, ce n’est que la quatrième fois que ces deux équipes se rencontrent dans le tournoi. L’Argentine a remporté ce premier affrontement en Uruguay 1-0 en route vers la finale, avant de remporter une victoire 2-1 en 1978, ce qui a conduit à son premier titre.

Cependant, leur dernière rencontre lors de la dernière Coupe du monde a été favorable à la France. Les Bleus ont remporté un affrontement vraiment sauvage 4-3 en huitièmes de finale en Russie. Kylian Mbappe a remporté un penalty pour Antoine Griezmann pour marquer le premier but, puis en a obtenu deux lui-même, mais pas avant qu’Angel Di Maria et Benjamin Pavard aient chacun marqué l’un des meilleurs buts du tournoi. Le points forts valent bien une montre. Nous ne pouvons qu’espérer quelque chose de proche d’une répétition à Lusail aujourd’hui. — Mabert