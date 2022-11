Coupe du monde 2022 : D’où vient le nom de Denzel Dumfries – et y a-t-il un lien écossais ?

Alors, d’où Denzel Dumfries tire-t-il son nom ? La star de la Coupe du monde 2022 a attiré l’attention pour la première fois à l’Euro 2020, mais est de retour avec une explosion d’énergie sous Louis van Gaal un an plus tard.

Éliminons d’abord la partie facile: il porte le nom de Denzel Washington, l’acteur aux multiples oscars. Mais qu’en est-il du bit Dumfries, qui a naturellement suscité un certain intérêt en Grande-Bretagne ?

Dumfries est un bourg du sud-ouest de l’Écosse, qui abrite – ou même “doon hame”, comme le disent les habitants – près de 50 000 personnes, dont certaines sont des adeptes de l’équipe locale Queen of the South. (Pendant que nous sommes ici, ce Le nom vient du poète local David Dunbar, qui a appelé la ville ainsi alors qu’il se présentait aux élections générales de 1857. Il a perdu, mais la phrase est restée ; c’est la seule équipe de football professionnelle britannique dont le nom a été vérifié par Jésus dans la Bible.)

Aruba

Mais comment un Néerlandais a-t-il fini par s’appeler Dumfries ? Eh bien, nous y arrivons. Le père de Denzel, Boris Dumfries, est originaire d’Aruba, une île des Caraïbes longue de 20 milles, juste à côté du sommet de l’Amérique du Sud.

Aruba a d’abord été colonisée par les Espagnols (elle a été “découverte” par Amerigo Vespucci, d’après qui les Amériques portent le nom) et brièvement par les Britanniques mais, pour la plupart, par les Néerlandais. Elle fait toujours partie de la famille : Aruba fait partie du Royaume des Pays-Bas.

D’accord, mais pourquoi quelqu’un dans une dépendance néerlandaise aurait-il un nom de famille aussi écossais ? Il s’avère que Dumfries n’est pas un nom particulièrement inhabituel à Aruba : la ressource de généalogie en ligne Forebears.io répertorie l’île comme ayant la plus forte prévalence du nom de famille au monde.

En effet, Siegfried Dumfries est le directeur du Département de la culture du gouvernement d’Aruba, tandis que Samuel Dumfries conseille le ministère de l’Environnement. Et en 2014, Morris Dumfries, né à Aruba, a persuadé sa nouvelle épouse néerlandaise Cherylle de partir en lune de miel dans la ville écossaise. (Il a adoré – “Les gens ont été si amicaux” – mais sa réaction n’est pas enregistrée.)

Les Ecossais et les Hollandais

Oubliez l’objectif d’Archie Gemmill en 1978, ou encore celui de Patrick Kluivert en 1996 : le lien entre l’Ecosse et les Pays-Bas est séculaire, d’abord forgé par le commerce et l’éducation, puis par la religion et la guerre. Les minorités persécutées de confession catholique ou protestante, contournant peut-être une Angleterre contrôlée par l’autre lot, fuiraient vers un refuge sûr de l’autre côté de la mer du Nord.

De la fin des années 1500 à la fin des années 1700, la brigade écossaise a combattu aux Pays-Bas au nom de la République néerlandaise, s’efforçant de se dégager de l’occupation par les Habsbourg espagnols et, plus tard, la France napoléonienne. En 1700, environ un millier d’Écossais vivaient à Rotterdam, avec beaucoup d’autres ailleurs.

Cet afflux d’écossais se reflète dans des noms comme Roy Makaay, l’ancien international néerlandais dont le nom de famille est une version modifiée de l’écossais Mackay. Quelque chose de semblable à l’inverse est vrai avec le nom de famille écossais populaire Fleming, qui indique une arrivée il y a longtemps des terres flamandes.

De là, il est facile de voir comment le nom Dumfries peut être transporté, via la diaspora néerlandaise, à l’autre bout du monde par la colonisation et l’émigration. Tous les noms de famille viennent de quelque part, souvent éloignés dans le temps et dans l’espace : il se trouve que Dumfries vient d’un endroit que les Britanniques reconnaissent sur la carte.