Coupe du monde 2022 : Dates, tirage au sort, calendrier, heures de coup d’envoi, finale du tournoi du Qatar | Nouvelles du football

Des dates clés aux heures de coup d’envoi, voici tout ce que vous devez savoir sur le tournoi de cette année.

Quand et où est la Coupe du monde 2022 ?

Coup d’envoi de la Coupe du monde 2022 au Qatar lundi 21 novembre au stade Al Thumama quand Sénégaje prends la Pays-Bas dans le groupe A suivi des hôtes Qatar contre Equateur au stade Al Bayt.

Angleterre seront également présents lors de la première journée avec leur match du Groupe B contre L’Iran devrait avoir lieu huit jours seulement après la fermeture de la Premier League.

Après s’être qualifié via les play-offs, Pays de Galles jouera Angleterre sur mardi 29 novembre dans le groupe B

La finale se jouera au Lusail Stadium de Doha une semaine avant Noël le dimanche 18 décembre.

Qui s’est qualifié jusqu’à présent ?

30 des 32 nations qui participeront au tournoi sont désormais connues.

En tant qu’hôtes, Qatar a reçu la qualification automatique pour le tournoi de l’année prochaine.

Quatre fois vainqueurs de la Coupe du monde Allemagne ont été la première équipe à garantir une place à travers le processus de qualification en Europe, tandis que Brésil – l’équipe nationale la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde avec cinq trophées – s’est qualifiée comme l’une des quatre meilleures équipes des groupes d’Amérique du Sud.

Angleterre ont assuré leur place en novembre en terminant en tête de leur groupe de qualification.

Le Portugal, Pologne et Pays de Galles a progressé vers la finale après avoir remporté sa finale des barrages.

Qui seront les deux derniers pays à se qualifier ?

Les barrages intercontinentaux se disputeront les 13 et 14 juin au Qatar avec Australie ou Émirats arabes unis ou Pérou plus Costa Rica ou Nouvelle-Zélande prenant les deux places restantes.

Play-offs intercontinentaux :

Australie ou Emirats Arabes Unis vs Pérou

Costa Rica vs Nouvelle-Zélande

Quel est le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde ?

La Coupe du monde 2022 débutera avec 32 équipes réparties en huit groupes de quatre :

Groupe A: Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas

Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles

Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne Groupe D : France, Australie/EAU/Pérou, Danemark, Tunisie

France, Australie/EAU/Pérou, Danemark, Tunisie Groupe E : Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon

Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Belgique, Canada, Maroc, Croatie Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud

Quel est le format et le calendrier de la Coupe du monde ?

Les joueurs français célèbrent leur victoire à la Coupe du monde à Moscou en 2018





Quatre matchs seront disputés chaque jour pendant la phase de groupes, qui se déroulera sur une période de 12 jours et verra les vainqueurs et les finalistes se qualifier pour les huitièmes de finale.

Contrairement à l’Euro 2020, il y aura un match pour la troisième place le 17 décembre.

Phase de groupes – toutes les heures de coup d’envoi au Royaume-Uni y

lundi 21 novembre

Groupe A: Sénégal vs Pays-Bas (Stade Al Thumama, Al Khor; coup d’envoi à 10h)

Groupe B : Angleterre vs Iran (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe A: Qatar vs Equateur (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi à 16h)

Groupe B : États-Unis – Pays de Galles (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

mardi 22 novembre

Groupe C : Argentine vs Arabie Saoudite (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 10h)

Groupe D : Danemark vs Tunisie (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe C : Mexique vs Pologne (Stadium 974, Doha ; coup d’envoi à 16h)

Groupe D : France vs Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou (Stade Al Janoub, Al Wakrah ; coup d’envoi à 19h)

mercredi 23 novembre

Groupe F : Maroc vs Croatie (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi à 10h)

Groupe E : Allemagne vs Japon (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe E : Espagne vs Costa Rica/Nouvelle-Zélande (stade Al Thumama, Al Khor ; coup d’envoi à 16h)

Groupe F : Belgique vs Canada (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

jeudi 24 novembre

Groupe G : Suisse vs Cameroun (Stade Al Janoub, Al Wakrah; coup d’envoi à 10h)

Groupe H : Uruguay vs Corée du Sud (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe H : Portugal vs Ghana (Stadium 974, Doha ; coup d’envoi 16h)

Groupe G : Brésil vs Serbie (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 19h)

Vendredi 25 novembre

Groupe B : Pays de Galles contre Iran (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 10h)

Groupe A: Qatar vs Sénégal (Al Thumama Stadium, Al Khor ; coup d’envoi 13h)

Groupe A: Pays-Bas vs Equateur (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 16h)

Groupe B : Angleterre vs États-Unis (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h)

samedi 26 novembre

Groupe C : Tunisie vs Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou (Stade Al Janoub, Al Wakrah ; coup d’envoi à 10h)

Groupe C : Pologne vs Arabie Saoudite (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe D : France vs Danemark (Stade 974, Doha ; coup d’envoi 16h)

Groupe C : Argentine vs Mexique (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi à 19h)

dimanche 27 novembre

Groupe E : Japon vs Costa Rica/Nouvelle-Zélande (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 10h)

Groupe F : Belgique vs Maroc (Stade Al Thumama, Al Khor ; coup d’envoi 13h)

Groupe F : Croatie vs Canada (Khalifa International Stadium, Al Rayyan; coup d’envoi à 16h)

Groupe E : Espagne vs Allemagne (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h00)

lundi 28 novembre

Groupe G : Cameroun vs Serbie (Stade Al Janoub, Al Wakrah; coup d’envoi à 10h)

Groupe G : Corée du Sud vs Ghana (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Groupe H : Brésil vs Suisse (Stadium 974, Doha ; coup d’envoi à 16h)

Groupe H : Portugal vs Uruguay (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 19h)

mardi 29 novembre

Groupe A: Pays-Bas vs Qatar (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 15h)

Groupe A: Equateur vs Sénégal (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

Groupe B : Pays de Galles contre Angleterre (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

Groupe B : Iran vs États-Unis (Al Thumama Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h)

mercredi 30 novembre

Groupe D : Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou vs Danemark (Stade Al Janoub, Al Wakrah ; coup d’envoi à 15h)

Groupe D : Tunisie vs France (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi 15h00)

Groupe C : Pologne vs Argentine (Stade 974, Doha ; coup d’envoi 19h)

Groupe C : Arabie Saoudite vs Mexique (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 19h)

jeudi 1er décembre

Groupe F : Croatie vs Belgique (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

Groupe F : Canada vs Maroc (Stade Al Thumama, Al Khor; coup d’envoi à 15h)

Groupe E : Costa Rica/Nouvelle-Zélande – Allemagne (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h)

Groupe E : Japon vs Espagne (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

vendredi 2 décembre

Groupe G : Corée du Sud vs Portugal (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

Groupe G : Ghana vs Uruguay (Stade Al Janoub, Al Wakrah ; coup d’envoi à 15h)

Groupe H : Serbie vs Suisse (Stadium 974, Doha ; coup d’envoi 19h00)

Groupe H : Cameroun vs Brésil (Lusail Iconic Stadium, Lusail; coup d’envoi 19h)

Huitièmes de finale

samedi 3 décembre

49 – Vainqueurs du groupe A contre deuxièmes du groupe B (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

50 – Vainqueurs du groupe C contre deuxièmes du groupe D (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)

dimanche 4 décembre

52 – Vainqueur du groupe D contre deuxième du groupe C (Stade Al Thumama, Doha ; coup d’envoi à 15h)

51 – Vainqueur du Groupe B vs. Deuxième du Groupe A (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi 19h00)

lundi 5 décembre

53 – Vainqueur du groupe E contre deuxième du groupe F (Stade Al Janoub, Al Wakrah ; coup d’envoi à 15h)

54 – Vainqueur du groupe G contre deuxième du groupe H (stade 974, Doha ; coup d’envoi à 19h)

mardi 6 décembre

55 – Vainqueurs du groupe F contre deuxièmes du groupe E (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

56 – Vainqueurs du groupe H contre deuxièmes du groupe G (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 19h)

Quarts de finale

vendredi 9 décembre

58 – Vainqueurs du 53 contre Vainqueurs du 54 (Education City Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 15h)

57 – Vainqueurs de 49 contre Vainqueurs de 50 (Lusail Iconic Stadium, Lusail; 15h)

samedi 10 décembre

60 – Vainqueurs de 55 contre Vainqueurs de 56 (Stade Al Thumama, Doha ; coup d’envoi à 15h)

59 – Vainqueurs du 51 contre Vainqueurs du 52 (Stade Al Bayt, Al Khor; coup d’envoi 19h)

Demi finales

mardi 13 décembre

61 – Vainqueurs de 57 contre Vainqueurs de 58 (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 19h)

mercredi 14 décembre

62 – Vainqueurs de 59 contre Vainqueurs de 60 (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi 19h)

samedi 17 décembre

63 – Barrage pour la troisième place (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi 15h)

Final

dimanche 18 décembre

64 – La finale de la Coupe du monde (Lusail Iconic Stadium, Lusail ; coup d’envoi à 15h)

Quand les matchs débuteront-ils ?

La FIFA a confirmé que les deux premiers tours de matches débuteront à 13h, 16h, 19h et 22h heure locale (10h, 13h, 16h et 19h au Royaume-Uni).

Les heures de coup d’envoi du tour final des matchs de groupe et des matchs à élimination directe auront lieu à 18 h et 22 h, heure locale (15 h et 19 h, heure du Royaume-Uni).

Le coup d’envoi de la finale est prévu à 18h00 heure locale (15h00 heure britannique)

Quels sont les lieux ?

Cette image générée par ordinateur montre une impression d'artiste du stade Ras Abu Aboud dans la ville hôte de Doha





Les matchs de groupe se dérouleront dans huit stades : le stade Al Bayt, le stade international Khalifa, le stade Al Thumama, le stade Ahmad Bin Ali, le stade Lusail, le stade Ras Abu Aboud, le stade Education City, le stade Al Janoub.

Que va-t-il se passer avec la Premier League ?

La Premier League a confirmé les dates clés de la campagne 2022/23, avec une saison ajustée pour accueillir une Coupe du monde qui se déroule au milieu du calendrier national.

La saison débutera une semaine plus tôt que la normale le 6 août 2022, avec 16 jours de match se déroulant jusqu’au week-end du 12/13 novembre, avant le coup d’envoi du tournoi le 21 novembre.

La Premier League reprendra le lendemain de Noël après la finale de la Coupe du monde, qui aura lieu le 18 décembre.

Le dernier tour de la saison 2022/23 se jouera le 28 mai 2023.

Dates clés de la Coupe du monde, de la Premier League et de la Premiership écossaise

30 juillet – La saison de Premiership écossaise commence avec le championnat EFL, la Ligue 1 et la Ligue 2.

6 août – Début de la saison de Premier League.

12-13 novembre – Dernier tour des matches de Premier League, Championship et Scottish Premiership avant la Coupe du monde.

21 novembre – Début de la Coupe du monde.

2 décembre – Dernière série de matchs de la phase de groupes.

3-6 décembre – Les huitièmes de finale commencent.

9-10 décembre – Les quarts de finale.

10 décembre – Le championnat reprend.

13-14 décembre – Demi-finales de la Coupe du monde.

17 décembre – La Premiership écossaise reprend.

18 décembre – Finale de la Coupe du monde.

26 décembre – La Premier League reprend.