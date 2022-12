Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo ABANDONNÉ par le Portugal pour les huitièmes de finale

Cristiano Ronaldo a été sensationnellement exclu du 11 de départ pour le Portugal (s’ouvre dans un nouvel onglet)Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) quart de finale contre la Suisse (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Fernando Santos a pris l’énorme décision de laisser tomber son skipper pour le match de mardi soir ; le défenseur central vétéran Pepe portera le brassard de capitaine.

Et sur la base de la performance décevante de Ronaldo lors de la phase de groupes, il est difficile d’affirmer que Santos n’a pas fait le bon choix.

En plus de gagner puis de marquer un penalty pour marquer le premier but du tournoi du Portugal – pour les préparer à une victoire 3-2 contre le Ghana lors de leur premier match – le six fois Ballon d’Or a été plus un obstacle qu’une aide. à son équipe nationale.

Santos est passé à deux en tête après la défaite 2-1 de son équipe contre la Corée du Sud lors de leur dernier match de groupe, avec le champion de Benfica Goncalo Ramos en partenariat avec Joao Felix.

Il semble inévitable que Ronaldo – qui est devenu le premier joueur à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes lorsqu’il a converti ce penalty – soit introduit à un moment donné, mais ne soyez pas surpris de le voir faire une figure frustrante sur le banc au début. …