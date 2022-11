Coupe du monde 2022 : comment se passe la qualification dès la phase de poules et quels sont les bris d’égalité ?

Alors que les matchs continuent de se succéder, la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 sera terminée avant que nous ne le sachions. En fait, après la victoire 3-1 du Sénégal sur le Qatar – qui est devenu le premier hôte à être éliminé de la Coupe du monde après deux matches – nous sommes au tiers des 48 rencontres qui composent le premier tour du tournoi.

Impossible donc de ne pas se pencher sur les différentes permutations… Qui passera ? Que doivent faire l’équipe X et l’équipe Y pour réussir ?

Bien sûr, comme tout le monde le sait, le moyen le plus simple de réserver votre place dans les 16 derniers est de gagner tous vos matchs de groupe – mais il va sans dire qu’une seule équipe par groupe peut le faire, il y a donc toujours de bonnes chances que les bris d’égalité entrera en jeu.

Quels sont les bris d’égalité de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 ?

Si deux (ou, aussi improbable que cela soit, plus) équipes terminent le niveau de la phase de groupes avec des points, le premier moyen de les séparer est la bonne différence de buts à l’ancienne (sur leurs trois matchs de groupe respectifs); suivi des buts marqués.

A défaut de ce qui précède, les mêmes bris d’égalité sont appliqués mais en tête-à-tête (c’est-à-dire dans les matchs entre les équipes en question). Et à défaut ce, il s’agit d’un record de fair-play : chaque équipe part avec zéro point et perd un point pour chaque carton jaune ; trois points pour chaque carton rouge pour deux réservations ; quatre points pour chaque carton rouge consécutif ; et cinq points si un joueur parvient d’une manière ou d’une autre à être averti et carton rouge direct en phase de groupes. Le Sénégal a été éliminé par cette méthode en Russie il y a quatre ans, perdant face au Japon par deux points de fair-play.

Les choses devraient-elles toujours être dans l’impasse, cependant, il n’y a qu’une chose pour cela : le tirage au sort pour voir qui avance. Sans surprise, cela s’est rarement produit lors d’une Coupe du monde – la dernière fois à Italia ’90, lorsqu’ils étaient nécessaires pour séparer les Pays-Bas et la République d’Irlande (mais seulement pour décider qui a progressé dans quelle position, car ces finales ont vu un troisième -les finisseurs classés accèdent à la phase à élimination directe).