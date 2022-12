Coupe du monde 2022 – Comment parier sur le tour des quarts de finale

Que peut-on attendre du tour quart de finale de la Coupe du monde 2022 ? Quelqu’un peut-il empêcher la France ou le Brésil de se qualifier pour la finale ? Ancien chercheur senior ESPN Paul Carrmaintenant directeur principal du contenu pour TruMedia et couvrant sa quatrième Coupe du monde masculine, hôte ESPN FC Dan Thomas et diffuseur et analyste ESPN Manchette Dalen offrir leurs conseils et suggestions de paris.

Alors que nous entrons dans le tour des quarts de finale, le Brésil (+175) semble être le grand favori pour tout remporter. Voyez-vous de l’intérêt à emmener quelqu’un d’autre pour ramener le trophée de la Coupe du monde à la maison ?

Carr : J’ai choisi l’Argentine avant le tournoi et rien n’a vraiment changé. Le prix est essentiellement le même à +550, et le Brésil se profile toujours comme un adversaire probable en demi-finale. Avec l’Argentine favorisée (-167 pour avancer) contre les Pays-Bas, et susceptible d’être un outsider contre le Brésil et à peu près un tirage au sort en finale, je pense que la deuxième meilleure équipe du tournoi a de la valeur.

Thomas: Le Brésil a, de loin, le côté le plus facile du tableau et a été l’équipe la plus impressionnante jusqu’à présent, se consolidant bel et bien comme favori pour le remporter pour la première fois depuis 2002.

Manchette: J’étais au Brésil avant le tournoi et je pense toujours que c’est la meilleure équipe. Je pense en fait que l’Argentine a semblé moyenne, a manqué de créativité et est bien trop dépendante de Messi pour tout gagner. Ils peuvent même ne pas dépasser les Pays-Bas. De l’autre côté du tableau, j’aime que la France se rende en finale et, avec sa forme et sa valeur de +400 pour gagner, c’est un bon jeu.

Kylian Mbappe (-225) est le favori actuel pour remporter le Golden Boot, et pour cause, car il a marqué cinq buts, deux de plus que tout autre joueur jusqu’à présent dans le tournoi. Y a-t-il quelqu’un d’autre que vous prendriez pour le surpasser?

Carr : Lionel Messi (+1200) est celui que je considérerais. Il n’a que deux buts en arrière et a une passe décisive, il est donc actuellement à égalité avec Mbappe lors du premier bris d’égalité. Même si l’Argentine perd en demi-finale, il jouera dans le match pour la troisième place pour établir le record de la Coupe du monde pour la plupart des matchs joués. Bien sûr, il prend également les pénalités de l’Argentine, il a donc encore une chance d’accumuler quelques buts supplémentaires.

Thomas: C’est peut-être la réponse ennuyeuse, j’en ai peur, mais non. Mbappe a été si bon et je ne pense pas qu’il y aura quelqu’un pour le rattraper.

Manchette: Il est difficile de soutenir quelqu’un d’autre, mais Richarlison sera l’attaquant du Brésil à chaque match, il a actuellement trois buts et a marqué lors de neuf de ses 10 derniers matchs pour le Brésil. Il a +850 maintenant. Olivier Giroud (également sur 3 buts) est à +1900 et est désormais le meilleur buteur de l’histoire de la France. Peut-être qu’il vaut une pincée.

En parlant de France, ils doivent passer par l’Angleterre puis le vainqueur du Maroc/Portugal pour se qualifier pour la finale. L’une de ces trois équipes peut-elle les empêcher d’accéder à ce dernier match?

Carr : Je ne serais pas choqué si l’une de ces quatre équipes se qualifiait pour la finale. Aucun des trois autres n’a le plafond de la France, mais l’Angleterre et le Portugal ne sont pas loin derrière en attaque, et l’Angleterre et le Maroc sont peut-être meilleurs défensivement. Le Maroc a environ une chance sur trois de battre le Portugal, et probablement à peu près les mêmes chances de dominer la France ou l’Angleterre, donc +1100 pour que les Lions de l’Atlas atteignent la finale n’est pas une mauvaise idée.

Thomas: Le Portugal avait l’air excellent contre la Suisse et il sera intéressant de voir s’il s’agissait d’une anomalie ou s’il s’agit réellement de la vraie affaire. S’ils peuvent jouer comme ce régulièrement, alors ils pourraient battre la France en demi-finale.

Manchette: L’Angleterre n’a définitivement pas peur de la France, donc ce n’est pas un gimme. Le Portugal a l’avantage, ce qui n’est pas un affront face au Maroc. Le Maroc est impressionnant, mais vient également de terminer 120 minutes où les corps se sont effondrés, par rapport à une équipe portugaise qui a essentiellement eu une séance d’entraînement dans la seconde moitié de son dernier match. Compte tenu de cela et de ce qu’ils ont montré sans Cristiano Ronaldo, je pouvais voir jouer le Portugal (+210) pour faire la finale

D’autres accessoires auxquels vous pensez ?

Carr : Si vous ne jouez pas déjà contre le Brésil ou l’Argentine pour remporter le titre, cela ne me dérange pas de prendre “n’importe quelle équipe sud-américaine” pour remporter le titre à +100. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une tonne de valeur, car il y a environ 80% de chances que l’un d’entre eux atteigne la finale, mais c’est un compromis amusant si vous ne pouvez pas décider entre les deux.

Manchette: Comme je l’ai déjà dit, j’aime une finale Brésil-France, qui à +375 est mon jeu préféré. Cependant, avec la trajectoire portugaise susmentionnée, Brésil-Portugal (+475) est également solide.