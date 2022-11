Coupe du monde 2022 : comment le Qatar se compare-t-il aux hôtes les moins performants du tournoi ?

Le match nul 1-1 des Pays-Bas contre l’Équateur L’Équateur a confirmé l’élimination du Qatar de la Coupe du monde 2022, faisant des Maroons les premiers hôtes à sortir après seulement deux matchs (et la première équipe éliminée de ces finales).

Plus tôt vendredi, les équipes de Felix Sanchez ont de nouveau semblé largement dépassées en perdant 3-1 contre le Sénégal – après avoir été battues 2-0 par l’Équateur lors du premier match du tournoi.

Mais comment la performance du Qatar (jusqu’à présent – ils pourraient encore terminer avec trois points, s’ils étourdissent les Néerlandais mardi) se compare-t-elle aux performances de certains des autres hôtes décevants de la Coupe du monde au fil des ans ?

La FFT plonge dans les livres d’histoire pour découvrir…

Afrique du Sud, 2010

(Crédit image : Cameron Spencer/Getty Images)

L’Afrique du Sud est devenue le premier pays africain à organiser la Coupe du monde lorsqu’elle a accueilli l’édition 2010 – mais malheureusement, elle est également devenue la première nation à sortir au premier obstacle, terminant troisième de son groupe et manquant les 16 derniers au but. différence avec le Mexique.

Les Bafana Bafana étaient tout sauf des jeux d’enfant, cependant, prenant la tête contre le Mexique lors du premier match du tournoi grâce au célèbre but de Siphiwe Tshabalala avant de faire match nul 1-1 – et profitant d’une équipe de France en plein désarroi pour les battre 2-1 lors de leur dernier match.

En fin de compte, une défaite 3-0 contre l’Uruguay l’a fait pour l’Afrique du Sud – qui ne s’est qualifiée pour aucune des quatre Coupes du monde depuis.

États-Unis, 1994

(Crédit image : Michael Kunkel/Bongarts/Getty Images)

En 1994, le football est véritablement arrivé aux États-Unis alors que le pays accueillait l’événement ultime du sport (et la dernière édition avec 24 équipes, avant l’expansion à 32 à France 98).

Ce n’était que la troisième participation des États-Unis à la Coupe du monde en 12 éditions, et ils étaient sortis en phase de groupes lors de chacune de leurs deux précédentes – et c’était presque trois sur trois à domicile…

Tirée dans un groupe aux côtés de la Roumanie, de la Suisse et de la Colombie, l’équipe de Bora Milutinović s’est imposée comme l’une des meilleures équipes classées troisièmes avec un record de victoire, de match nul, de défaite – puis a perdu 1-0 contre les éventuels vainqueurs du Brésil dans le dernier 16.

Mexique, 1970

L’un des quatre pays à avoir accueilli la Coupe du monde à deux reprises, le premier tournoi à domicile du Mexique n’a pas été mémorable pour la performance de son équipe.

Attiré dans un groupe avec l’Union soviétique, la Belgique et El Salvador, El Tri s’est qualifié pour le deuxième tour (les quarts de finale car il ne s’agissait que d’un tournoi à 16 équipes) avec une relative facilité en faisant match nul contre la Belgique et en battant l’Union soviétique et El Salvador 1-0 et 4-0 respectivement – ​​mais ils se sont rapidement décollés lors des huitièmes de finale.

Jose Luis Gonzales a placé les Mexicains en tête contre l’Italie à Toluca – seulement pour que les Azzurri (qui ont ensuite perdu contre le Brésil sur le même score en finale) reviennent et gagnent globalement 4-1.

Suisse, 1954

La Suisse a atteint le deuxième tour (quart de finale) et pas plus loin car elle a tenu la finale de la Coupe du monde – mais elle a joué son rôle dans un peu l’histoire du tournoi.

Après avoir battu l’Italie et perdu contre l’Angleterre en phase de groupes – qui, curieusement, n’a vu chaque équipe affronter que deux des trois autres du groupe – les hôtes ont ensuite battu l’Italie 4-1 en barrage pour se qualifier pour les huit derniers.

Et c’est là que l’histoire s’est écrite… Les Suisses sont sortis du mauvais côté d’un thriller 7-5 face à l’Autriche voisine ; sans surprise, il reste le match de Coupe du monde le plus marqué de tous les temps.