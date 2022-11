Coupe du monde 2022 : comment diffuser chaque match du plus grand tournoi de football

Le plus grand tournoi de football mondial est sur le point de commencer. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 se déroule au Qatar, un choix controversé de l’hôtec’est le moins qu’on puisse dire – et oppose 32 des meilleures équipes nationales du monde pour déterminer quel pays peut prétendre à la supériorité du football au cours des quatre prochaines années.

C’est la première fois que la Coupe du monde se jouera en novembre. Le concours a généralement lieu tous les quatre ans en juin et juillet. La décision de modifier l’horaire a été prise afin d’éviter chaleur brutale du milieu de l’été du Qatar. Le tournoi a également été condensé de quatre jours pour minimiser les perturbations de la mi-saison, car de nombreuses ligues nationales du monde entier suspendent leur calendrier afin de permettre à leurs meilleurs joueurs de s’adapter à leurs équipes nationales respectives.

L’équipe américaine devrait participer à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2014, après avoir échoué à se qualifier pour la compétition 2018 en Russie. La jeune groupe sera dirigé par l’attaquant de 24 ans Christian Pulišić, qui n’a marqué qu’une seule fois en 12 titularisations en Premier League cette saison pour Chelsea. Malgré son difficultés au niveau du clubPulisique a réussi un tour du chapeau lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Panama en mars dernier. Pulisic et le reste de l’équipe nationale masculine devront bien jouer pour échapper aux affrontements difficiles du groupe B contre l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran.

Le premier jeu de la La Coupe du monde 2022 débutera à 11 h HE (8 h HP) le dimanche 20 novembre. avec un match de phase de groupes entre le pays hôte et l’Équateur. Ce jeu sera diffusé aux États-Unis sur FS1 et en espagnol sur Peacock. L’équipe américaine fait ses débuts contre le Pays de Galles le lundi 21 novembre à 14 h HE (11 h HP) sur Fox et en espagnol sur Telemundo et Peacock.

Aitor Alcade/Getty Images



De quelles chaînes ai-je besoin pour regarder la Coupe du monde en direct ?

Fox détient les droits en anglais sur les matchs de la Coupe du monde aux États-Unis, tandis que Telemundo, propriété de NBC, propose tous les jeux en espagnol. Les jeux en anglais seront diffusés sur Fox et FS1, tandis que les jeux en espagnol seront sur Telemundo et la plateforme de streaming premium Peacock de NBC.

Quel est le programme de la Coupe du monde et de l’équipe américaine ?

Les équipes ont été réparties en huit groupes de quatre. Ils joueront chacun trois matchs contre les autres équipes de leur groupe. Les vainqueurs de groupe et les deuxièmes passeront aux huitièmes de finale. Ces huit matches se joueront du 3 au 6 décembre, les vainqueurs accédant aux quarts de finale. Il y aura quatre quarts de finale joués entre le 9 et le 10 décembre, les demi-finales se déroulant les 13 et 14 décembre. Les perdants des demi-finales joueront en un seul match pour la troisième place le 17 décembre. La finale de la Coupe du monde conclura le tournoi le 18 décembre.

L’équipe américaine est dans le groupe B avec l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran. Le calendrier de la phase de groupes de Team USA est le suivant :

Jeu 1 : États-Unis contre Pays de Galles, lundi 21 novembre à 14 h HE (11 h HP) sur Fox et Telemundo / Peacock

États-Unis contre Pays de Galles, lundi 21 novembre à 14 h HE (11 h HP) sur Fox et Telemundo / Peacock Jeu 2 : Angleterre contre États-Unis, vendredi 25 novembre à 14 h HE (11 h HP) sur Fox et Telemundo / Peacock

Angleterre contre États-Unis, vendredi 25 novembre à 14 h HE (11 h HP) sur Fox et Telemundo / Peacock Jeu 3 : Iran contre États-Unis, mardi 29 novembre à 14 h HE (11 h PT) sur Fox et Telemundo / Peacock

Cliquez ici pour le programme complet de la Coupe du monde.

Puis-je regarder gratuitement les matchs de la Coupe du monde en direct ?

Non, vous ne pourrez pas diffuser gratuitement les matchs de la Coupe du monde en direct. Cependant, vous pourrez regarder des rediffusions intégrales des matchs quelques minutes après leur fin sur le streaming gratuit financé par la publicité chaîne Tubi TV. Vous devrez créer un compte sur le service afin d’obtenir les jeux, mais vous n’aurez pas besoin d’une carte de crédit ou d’un abonnement.

Comment puis-je diffuser des matchs de la Coupe du monde en direct sans câble ?

Quelques-uns des principaux services de streaming TV en direct proposent toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque match de la Coupe du monde, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux, alors vérifiez chacun en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse Fox dans votre Région.

Telemundo de NBC détient les droits en espagnol de la Coupe du monde. La société diffuse tous les matchs de la Coupe du monde en direct en espagnol sur sa plateforme de streaming Peacock Premium à 5 $ par mois, ce qui en fait le moyen le moins cher de regarder en direct aux États-Unis. Lisez notre avis sur le paon.

Le forfait 60 $ Plus de Vidgo comprend Fox et FS1, vous pourrez donc regarder la Coupe du monde en anglais. Les hispanophones devraient chercher ailleurs, car il manque Telemundo.

YouTube TV coûte 65 $ par mois et comprend Fox, FS1 et Telemundo. Branchez votre code postal sur son page d’accueil pour voir quels réseaux locaux sont disponibles dans votre région. Lisez notre revue YouTube TV.

Hulu avec Live TV coûte 70 $ par mois et comprend Fox, FS1 et Telemundo. Cliquez sur le lien “Afficher les chaînes de votre région” sur son page d’accueil pour voir quelles chaînes locales sont proposées dans votre code postal. Lisez notre revue Hulu avec Live TV.

FuboTV coûte 70 $ par mois sur son niveau Pro le plus bas, qui propose Fox, FS1 et Telemundo. Lisez notre revue FuboTV.

De nombreux services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations? Découvrez notre guide des services de streaming TV en direct.