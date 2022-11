Nous connaissons tous le genre de chiffres que les stars de la Coupe du monde 2022 récoltent… mais combien Gareth Southgate est-il payé ?

Après que Sam Allardyce ait quitté la sellette des Trois Lions après un seul match en charge, le poste en Angleterre est allé à Southgate en 2016, initialement à titre intérimaire, l’ancien défenseur sortant de la configuration des moins de 21 ans. Pendant ce temps, les Three Lions ont connu leur meilleure performance conjointe en Coupe du monde depuis 1966 avant une première grande finale du Championnat d’Europe.

Southgate a initialement signé un contrat de quatre ans lorsqu’il a commencé ce voyage, mais a récemment conclu des conditions pour le maintenir au poste de manager de l’Angleterre jusqu’en décembre 2024.

Coupe du monde 2022 : Combien Gareth Southgate est-il payé ?

On pense que le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, est le deuxième entraîneur-chef le plus rémunérateur de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

Selon rapports (s’ouvre dans un nouvel onglet)Southgate remporte 4 990 000 £ par an en tant que manager de l’Angleterre, faisant de lui le deuxième entraîneur-chef le mieux payé de la Coupe du monde 2022. Un salaire d’un peu moins de 5 millions de £ était d’environ 2 millions de £. plus que Sam Allardyce a été payé (s’ouvre dans un nouvel onglet).

À l’époque, Big Sam avait le plus gros salaire du football international, éclipsant Fatih Terim de Turquie et Tite, qui est toujours sur la liste avec son travail au Brésil. Mais maintenant, le manager le mieux payé de la scène est Hansi Flick d’Allemagne.

L’ancien entraîneur du Bayern, triple vainqueur, Flick remporte environ 5,6 millions de livres sterling par an pour son travail Die Mannschaft.

Hansi Flick est l’entraîneur le mieux payé du football international (Crédit image : PA Images)

En comparaison avec Southgate et Flick, cependant, Rob Page se retrouve vers le bas de la liste.

Le manager du Pays de Galles était en charge de Northampton Town lorsque les Dragons ont participé à l’Euro 2016 : six ans plus tard, il est sur la sellette pour son pays et gagne 328 000 £ en tant qu’entraîneur-chef.

Didier Deschamps, Tite et Louis van Gaal constituent tous le reste des cinq meilleurs entraîneurs gagnants de la Coupe du monde 2022, l’entraîneur tunisien Jalel Kadri étant le moins bien classé en termes de salaire, remportant environ 112 000 £.