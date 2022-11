Coupe du monde 2022 : Canada vs Croatie

La feuille d’érable canadienne entrera sur le terrain pour la deuxième fois lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar dimanche.

Après son retour sur la plus grande scène du soccer en 36 ans, le Canada a impressionné les sceptiques lors de son premier match contre la Belgique. L’équipe a dominé les statistiques et a fait sentir sa présence, pour finalement échouer 1-0 à la fin.

Vient ensuite le deuxième challenger européen du Canada, la Croatie. Voici tout ce que vous devez savoir avant le choc do-or-die.



Regardez les matchs en direct sur CTV et TSN.

DRAME D’AVANT-MATCH

Avant le match, l’entraîneur-chef John Herdman a fait la une des journaux après des déclarations controversées sur la façon dont le Canada abordera son prochain match.

“Nous allons partir en Croatie”, a déclaré Herdman après la Belgique. “C’est aussi simple que possible.”

La déclaration a suscité un drame d’avant-match entre les deux équipes, et les deux entraîneurs de l’équipe nationale ont répondu aux commentaires avant le coup d’envoi.

Herdman a depuis déclaré qu’il n’y avait aucune intention de manquer de respect à la Croatie.

“Ce n’est pas extrêmement respectueux envers le peuple croate et l’équipe nationale”, a-t-il admis. “Mais à ce moment-là, vous emmenez votre équipe à un autre endroit. Nous sommes ici pour ne pas avoir peur.”

L’entraîneur adverse Zlatko Dalic, quant à lui, a insisté sur le fait qu’il n’était pas un fan et a appelé à plus de respect.

“L’équipe nationale croate mérite le respect de tous. Nous l’avons mérité avec nos performances, notre comportement et nos résultats », a-t-il déclaré. « Non seulement maintenant, mais tout au long de notre histoire. Comme nous montrons du respect à tout le monde, nous nous attendons à ce qu’ils nous traitent de la même manière.

« Nous allons nous préparer et jouer au football et être dignes envers le Canada ainsi qu’envers les autres. Mais nous méritons le respect.

Le Canada peut-il mettre son argent à sa bouche?

LES JOUEURS CLÉS À SURVEILLER

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, la Croatie a fait un choc vers la finale, menée par le capitaine et vainqueur du Ballon d’or Luka Modric, avant de s’incliner 4-2 contre la France. Malgré un roulement important de l’équipe, l’équipe classée 12e est toujours un pays dont il faut se méfier.

Modric sera la plus grande menace pour le Canada. L’homme du Real Madrid est sur le point de tirer les ficelles au milieu de terrain, peut créer un but à partir de rien, prend des coups de pied arrêtés et est un dribbleur d’élite. Aux côtés de Modric, Mateo Kovacic est une autre forte présence au milieu de terrain qui pourrait servir de débouché si Modric est marqué par l’homme.

Le Canadien Atiba Hutchinson, quant à lui, a fait un excellent travail en annulant le dernier match du milieu de terrain belge Kevin De Bruyne et pourrait avoir la même tâche contre ces deux-là dimanche.

De plus, les attaquants Ivan Perisic, Andrej Kramaric et Nikola Vlasic espèrent enfin trouver leur touche de marqueur dont le Canada doit être conscient. Dans le même temps, Mislav Oršić pourrait être une menace surprise alors que le joueur de 29 ans a prospéré en Ligue des champions plus tôt cette saison avec le Dinamo Zagreb.

ROTATION POUR LE CANADA?

En s’adressant aux médias samedi, Herdman a révélé que l’affrontement avec la Croatie “va nécessiter des choses différentes de la Belgique et nous avons une liste complète à choisir” lorsqu’on lui a posé des questions sur les rotations potentielles de la formation de départ.

Alphonso Davies a disputé les 90 minutes complètes contre la Belgique à son retour de plus de deux semaines d’absence en raison d’une blessure, de sorte que les fans pourraient le voir gagner moins de temps sur le terrain.

Jonathan David pourrait également être un nom avec moins de temps ou même absent du onze de départ, après avoir été déçu lors de l’ouverture de la Coupe du monde.

Sur le banc contre la Belgique, Cyle Larin, Sam Adekugbe et Liam Millar ont eu des camées prometteurs. Les trois joueurs sont essentiels pour faire avancer le Canada et pourraient donc voir plus de minutes contre la Croatie, le pays étant à la recherche de son premier but en Coupe du monde.

ENREGISTREMENT DE FORMULAIRE

Avant le choc, le Canada a perdu son match d’ouverture du tournoi contre la Belgique, mais avait le ratio de buts attendus le plus élevé (3,35) de toutes les équipes du premier tour des matchs de la phase de groupes. Son bilan est désormais de deux victoires, un nul et trois défaites sur ses six derniers matchs.

La Croatie, quant à elle, est invaincue lors de ses six derniers matchs avec seulement le résultat 0-0 de mercredi contre le Maroc qui s’est soldé par un match nul. Les victoires contre la France, le Danemark, l’Autriche et l’Arabie saoudite ont précédé la Coupe du monde, où ils ont marqué huit buts et n’en ont encaissé que deux sur tous les matchs.

CHEMIN VERS LES KO

Avant le match, le Canada est dernier du groupe F. La Belgique est en tête avec trois points tandis que le Maroc et la Croatie en ont chacun un.

L’équipe de Herdman devra donc glaner au moins un point pour rester à portée de qualification pour les huitièmes de finale ou devra faire ses valises.

COMMENT REGARDER

Avant le match, CTV et TSN auront un aperçu spécial de trois heures à partir de 7 h 45 HNE/4 h 45 HNP.

Le jeu démarre officiellement à 11 h HNE / 8 h PST.



