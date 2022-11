Coupe du monde 2022: Ben Davies dit que le Pays de Galles vise “quelque chose de spécial” au Qatar

Le défenseur gallois Ben Davies espère pouvoir aider son pays à réaliser “quelque chose de spécial” lors de la Coupe du monde au Qatar.

Les Gallois disputeront leur première Coupe du monde depuis 1958, lorsqu’ils ont été battus par le Brésil en quart de finale, et pour cette génération, il s’agit d’un deuxième tournoi majeur ces dernières années après leur course aux demi-finales de l’Euro 2016.

Davies faisait partie de cette équipe et, lors d’une conférence de presse samedi, il a déclaré : “Nous avons fait l’Euro, alors quelle est la prochaine étape que nous pouvons franchir ? En atteignant la Coupe du monde et avoir la chance de faire quelque chose de spécial .”

“Il y a un sentiment similaire maintenant, un nouveau sentiment pour nous, face à des équipes contre lesquelles nous n’avons jamais joué auparavant. C’est un succès pour nous en tant que pays juste de nous qualifier pour une Coupe du monde.

“Mais cela ne signifie pas que nous n’avons pas beaucoup d’ambition de faire quelque chose de spécial dans cette compétition.”

Le Pays de Galles a lancé lundi sa campagne de Coupe du monde contre les États-Unis et Davies a déclaré: “Le premier match est si important et nous pourrions être en tête du groupe si nous gagnons notre premier match.

“Nous savons que le premier match est si important. Nous devrons bien démarrer dans les 10 premières minutes, garder la tête froide et rester calme. Nous devrons nous détendre le plus possible avant et élever notre jeu. Ce sera un match vraiment difficile.”