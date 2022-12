Coupe du monde 2022: Arsène Wenger “fier” des performances argentines de l’ancien gardien d’Arsenal Emiliano Martinez

Arsène Wenger a fait l’éloge de l’ancien Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) le gardien Emiliano Martinez pour ses performances entre les bâtons à la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet)où il a atteint la finale avec l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Wenger était toujours manager pendant les six premières années de Martinez avec les Gunners et lui a fait ses débuts lors d’un match nul en Coupe de la Ligue contre Coventry City en 2012.

Martinez ne s’est jamais imposé comme numéro un dans le nord de Londres – rejoignant finalement Aston Villa (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2020 après une série de périodes de prêt dans les ligues inférieures – mais Wenger a été ravi de la façon dont son ancien protégé s’est déroulé.

Martinez et Wenger à Arsenal en 2017 (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

S’adressant au Miroir sur les exploits des trentenaires au Qatar – où l’Argentine affronte la France (s’ouvre dans un nouvel onglet) dans la finale de dimanche alors qu’ils poursuivent leur troisième Coupe du monde – l’ancien patron emblématique d’Arsenal a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Je suis très heureux pour lui. Nous étions conscients de ses immenses qualités. Il était déterminé et avait le désir d’apprendre et une grande passion pour le jeu.

“Parfois, il sortait en prêt et ne jouait même pas – mais cela n’arrêtait pas sa conviction et sa motivation. Quand je le vois maintenant jouer en sachant ce qu’il a traversé, j’admire encore plus son exploit. Bravo, Emi ; nous [Arsenal] sont fiers de toi.”

Martinez n’a fait ses débuts en Argentine que l’année dernière mais s’est fermement imposé comme le premier choix dans les buts de l’Albiceleste.

Le point culminant de son tournoi jusqu’à présent est sans doute survenu en quart de finale contre les Pays-Bas, lorsqu’il a sauvé deux pénalités alors que l’Argentine avançait via une fusillade.