Coupe du monde 2022: Angleterre XI vs Sénégal sélectionné par les lecteurs de Sky Sports | Nouvelles du football

Nous vous avons demandé de vous mettre à la place de Gareth Southgate et de choisir votre onze et votre formation préférés pour l’Angleterre contre le Sénégal. Nous pouvons maintenant dévoiler les résultats…

Alors, qui les lecteurs numériques de Sky Sports veulent-ils voir dans l’équipe ? Ici, nous révélons quels joueurs ont fait la coupe …

Les supporters anglais ont choisi de manière retentissante une formation 4-3-3, avec Kyle Walker obtenir le feu vert sur l’ancien coéquipier Kieran Trippeur – tandis que les habitués du tournoi Pierres John, Harry Maguire et Luc Shaw compléter l’arrière-garde.

Au milieu de terrain, Jordan Henderson garde sa place après une performance impressionnante contre les Gallois, aux côtés de l’omniprésent Déclan Riz et Jude Bellingham.

Là-haut, Marcus Rashford et Phil Foden conserver des places de départ consécutives pour soutenir Harry Kaneen faveur de Bukayo Saka et Rahim Sterling.

Oui, c’est exactement le même onze de départ qui a battu le Pays de Galles 3-0 mardi.

Alors, qu’en est-il de tous les maux de tête de sélection complexes et des questions d’actualité ?

Mercredi, nous avons organisé une prise de contrôle de la sélection de l’Angleterre sur notre blog dédié à la Coupe du monde et vous avons demandé, à vous les lecteurs, de donner votre avis sur une série de sujets – en vous invitant à participer à des sondages et à soumettre des commentaires.

Alors, qu’avez-vous dit? Découvrons-le…

Résultats du sondage Sky Sports

Rester en 4-3-3 ?

Image:

Gareth Southgate embrasse Marcus Rashford alors que l’attaquant est remplacé





Southgate en a surpris beaucoup en déployant un système 4-3-3 au tournoi jusqu’à présent, qui a été contesté comme un 4-2-3-1 par certains. Quoi qu’il en soit, l’équipe a abandonné jusqu’à présent la formation habituelle à trois.

Notre approche doit être de nous concentrer sur le style de jeu et de sélectionner l’équipe à exécuter. Foden est génial, comme Grealish, mais quand on joue le bon style. 66 a été gagné en construisant l’équilibre et l’approche, les noms signifient moins quand la pièce a un objectif. Prenez le match des États-Unis, le style n’y était pas.

Les résultats du sondage révèlent que nos lecteurs sont d’accord pour s’en tenir à cette approche du pied avant, qui s’adresse à un joueur offensif supplémentaire. Au total, 90 % d’entre vous ont convenu que l’Angleterre ne devrait pas revenir à trois en défense.

Marcheur ou Trippier ?

Walker est revenu dans le onze de départ contre le Pays de Galles et a clairement impressionné les fans, avec 38% d’entre vous qui ont sélectionné le défenseur de Manchester City comme arrière de premier choix, suivi de Shaw et Tripper.

Si l’Angleterre reste avec un arrière à quatre, cela suggérerait que les fans veulent que Walker commence par la droite, avec Trippier et Trent Alexandre-Arnold sur le banc.

Sur la question épineuse d’Alexander-Arnold – qui n’a sans doute fait partie de l’équipe finale qu’en raison de blessures – notre sondage a révélé pourquoi l’opinion est si partagée : 51 % d’entre vous pensent qu’il mérite plus de temps de jeu.

Trent Alexandre-Arnold!!! Bien sûr, qu’est-ce que Southgate ne voit pas ? ! Il est l’un des meilleurs arrières droits d’Europe et le niveau de passes décisives qu’il crée pour Liverpool.

Notamment, Monture de maçon, Kalvin Phillips et Conor Gallagher chacun n’a reçu qu’un pour cent des voix.

Le courage du milieu de terrain

Bellingham est le favori des fans au milieu de terrain, avec un pourcentage stupéfiant de 67% votant pour l’adolescent comme prénom sur la feuille d’équipe, suivi de Rice (22%) et Henderson (8%).

Henderson a commencé contre le Pays de Galles et a été félicité pour avoir incité la presse et sa présence vocale. En effet, cette performance a été appréciée par les fans – 56% pensant que le capitaine de Liverpool devrait conserver sa place de titulaire.

Le premier nom sur la liste est Hendo, je suis un fan des Spurs donc pas biaisé. Son leadership est incontestable et je pense qu’il apporte plus que Kane. CHAQUE grande équipe a cette vieille tête sage, c’est celle de l’Angleterre….

Attaquer les maux de tête de sélection

Rashford a reçu le prix du joueur du match contre le Pays de Galles après que son doublé ait obtenu une place en tête du groupe B. L’attaquant de Manchester United est désormais au sommet du classement des buteurs de la Coupe du monde avec quatre autres joueurs dans la course pour le Soulier d’or – dont seulement Kylian Mbappé et Cody Gakpo rester dans le tournoi.

Rashford avait l’air très vif et Foden a fait une différence si évidente, si directe et agile avec le ballon, pourrait faire la différence lorsque nous affrontons une équipe de haut niveau. Les deux doivent commencer.

Le joueur de 25 ans a réalisé cela en seulement 107 minutes sur le terrain. En fait, les lecteurs de Sky Sports pensent que Rashford est le joueur le plus performant d’Angleterre au tournoi jusqu’à présent (30%), devant Bellingham et Maguire (tous deux 27 pour cent).

Comme Alexandre-Arnold, Jack Greish n’a pas encore été titulaire au Qatar et a été utilisé comme remplaçant pour aider l’Angleterre à monter sur le terrain contre les États-Unis après avoir marqué lors de la victoire 6-2 contre l’Iran. À ce jour, l’attaquant de Manchester City n’a enregistré que 55 minutes, mais 55% des lecteurs pensent que cette proportion de temps de jeu est parfaite.

Jack Grealish doit commencer le prochain match avec Foden et Kane en tête. Les joueurs sénégalais ne pourraient pas arrêter Grealish dans des situations dangereuses.

James Madison était l’un des grands noms à faire partie de l’équipe après avoir raté les récentes équipes d’Angleterre. Le meneur de jeu de Leicester City est arrivé au Qatar avec une blessure au genou mais a maintenant repris l’entraînement complet.

Il est temps pour Maddison de mettre le feu à cette Coupe du monde lors du prochain match.

Alors, Maddison devrait-il jouer contre le Sénégal ? Eh bien, 70% des lecteurs pensent qu’il devrait être utilisé comme substitut d’impact, 18% pensent qu’il mérite un début et 12% pensent qu’il ne devrait pas du tout être utilisé.

Plusieurs lecteurs réclamaient que le capitaine Kane soit retiré de la formation de départ. Nous avons posé cette question aux masses et seulement 36% ont voté pour l’abandon de Kane – sans doute encore plus que prévu.

Votre question est, ‘Qui soutient Harry Kane en haut ?’ Ça devrait être, ‘Qui commence en haut ? Harry Kane devrait être mis au banc.

Kane devrait toujours commencer, s’il ne marque pas, il est occupé à donner des passes décisives.

L’attaquant de Tottenham n’a pas encore marqué au Qatar après avoir remporté le Soulier d’or il y a quatre ans en Russie, mais il a réussi trois passes décisives en tête du tournoi et a été largement reconnu pour ses attributs plus larges en plongeant plus profondément et en liant le jeu – comme il le fait pour les Spurs. .