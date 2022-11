Coupe du monde 2022 : Adidas dévoile les trophées Soulier d’Or, Ballon d’Or et Gant d’Or

Adidas a dévoilé les trophées qui seront décernés au meilleur joueur, au meilleur buteur et au meilleur gardien de la Coupe du monde 2022.

Le Ballon d’or, le Soulier d’or et le Gant d’or sont considérés comme l’une des récompenses les plus prestigieuses du football mondial, certaines des plus grandes légendes du jeu les ayant reçues lors de tournois passés.

Les goûts de Diego Maradona (1986), Ronaldo (1998) et Zinedine Zidane (2006) ont remporté le Ballon d’Or dans le passé. Le titulaire actuel est Luka Modric, dont les performances lui ont valu le prix à Russie 2018.

Qui soutenez-vous pour remporter chacun de ces prix ? Ballon d’or : Soulier d’or : Gant d’or : #Qatar2022 pic.twitter.com/WUczJ109OO22 novembre 2022 Voir plus

Des grévistes tels que Paolo Rossi (1982), Eusebio (1966) et Gerd Muller (1970) ont remporté le Soulier d’or, ainsi que deux Anglais – Gary Lineker à Mexico 86 et le titulaire actuel Harry Kane.

Iker Casillas (2010), Manuel Neuer (2014) et Thibault Courtois (2018) sont les trois derniers lauréats du prix Golden Glove, décerné tous les quatre ans au gardien exceptionnel.

Les prix seront remis à l’issue de la Coupe du monde 2022.