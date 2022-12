Coupe du monde 2022 : 10 cibles potentielles de Premier League pour le mercato de janvier | Nouvelles du football

La toute première Coupe du monde d’hiver a été l’occasion pour les joueurs de démontrer leur talent à un public mondial.

Que ce soit Lionel Messi, Jude Bellingham ou Cody Gakpo, les joueurs ont utilisé la Coupe du monde pour solidifier leur légende, confirmer leur talent ou se faire un nom.

Mais quelles stars de la Coupe du monde les clubs de Premier League devraient-ils viser lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier ?

Jude Bellingham (Angleterre)

Le milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre, Jordan Henderson, a déclaré à un fan que Jude Bellingham n’irait pas au Real Madrid s’il quittait le Borussia Dortmund.



Cela ne surprendra personne. Bellingham s’est annoncé sur la scène mondiale avec son athlétisme scintillant, son rythme de travail implacable dans apparemment tous les domaines du terrain et sa maturité au-delà de ses années. Alors, naturellement, les clubs ne feront pas la queue mais se disputeront les services du joueur de 19 ans.

Selon ceux qui le connaissent, la star du Borussia Dortmund décidera de son prochain club en se basant uniquement sur des raisons footballistiques, et non sur son ego ou son argent.

Bien que cela suggère qu’il est peu probable qu’il aille quelque part où il n’aura pas beaucoup de temps de jeu, presque toutes les équipes le commenceraient.

Jordan Henderson et Jude Bellingham célèbrent après avoir combiné pour le premier but de l’Angleterre contre le Sénégal





Liverpool aurait fait de Bellingham sa principale cible, et la relation croissante entre le garçon de Birmingham et le capitaine des Reds Jordan Henderson était claire pendant la Coupe du monde.

Jurgen Klopp, qui entretient de bonnes relations avec Dortmund, espère pouvoir faire de même à Anfield.

Cody Gakpo (Pays-Bas)

Louis van Gaal dit que Cody Gakpo a tout ce qu’il faut après que l’attaquant néerlandais ait marqué pour le troisième match consécutif en Coupe du monde.



En tant que seul joueur à marquer à chaque match de la phase de groupes, Gakpo est un autre joueur qui a fait tourner les têtes au Qatar. Les performances ont été aussi impressionnantes que son souci du détail en dehors du terrain, comme le rapporte Sky Sports’ Adam Bate.

Manchester United semble mener la course à la signature de l’attaquant du PSV avec des informations selon lesquelles l’équipe de Premier League est déjà en pourparlers avec son agent. Il a déjà été lié à Leeds et Southampton, mais aucun de ces mouvements ne s’est concrétisé.

Interrogé sur un transfert potentiel, Gakpo a partagé son bonheur d’être lié à des clubs de Premier League, déclarant aux médias qu’il “sait de quoi il est capable”. Maintenant que les Pays-Bas sont exclus du tournoi, est-ce que lui et son agent feront avancer les pourparlers avec United avant la fenêtre de transfert de janvier ?

Adrien Rabiot (France)

Adrien Rabiot





Après les blessures de Paul Pogba et N’Golo Kante, Adrien Rabiot a pris le relais pour la France, aidant les champions du monde dans leur quête de victoires consécutives en Coupe du monde.

Un accord pour le joueur de 27 ans avait été conclu entre Manchester United et la Juventus au cours de l’été, le Français étant en disgrâce au club de Serie A. Cependant, les termes personnels étaient la pierre d’achoppement.

Si Rabiot peut aller jusqu’au bout au Qatar, Manchester United – avec de l’argent sur la masse salariale libéré par le départ de Cristiano Ronaldo – pourrait-il être prêt à concrétiser l’accord en janvier ?

Yunus Musah (États-Unis)

Yunus Musah a brillé contre l’Angleterre en arrêtant Jude Bellingham





Il n’y a eu qu’un seul match de la Coupe du monde au cours duquel l’Angleterre n’a pas ressemblé à l’équipe de première classe que l’équipe de Gareth Southgate est devenue, et ce n’était pas contre la France.

Le tirage au sort des États-Unis a été un coup dur dans ce qui était une excellente campagne de Coupe du monde pour Bellingham, et le joueur qui l’a arrêté – Yunus Musah de Valence.

Musah est un autre jeune de 19 ans en pleine ascension et CNB ont rapporté que les leaders de la Premier League, Arsenal, ont été rejoints par Liverpool et Chelsea dans une course pour signer la star américaine. Un déménagement à Londres pourrait plaire au milieu de terrain étant donné que sa famille est désormais basée dans la capitale, après avoir quitté New York où Musah est né.

Pau Torres (Espagne)

L’Espagnol Pau Torres, à gauche, fait des gestes tout en s’entraînant à côté de Yeremy Pino lors d’une séance d’entraînement à l’Université du Qatar à Doha, au Qatar, le dimanche 4 décembre 2022. L’Espagne jouera contre le Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football tournoi o





L’Espagne et le défenseur central de Villarreal, Pau Torres, ont été la cible de Manchester United et de Tottenham au cours des deux dernières saisons. Cependant, le journal Metro a rapporté que Villa Park pourrait être la destination du joueur de 25 ans en janvier.

Le nouveau patron de Villa, Unai Emery, aurait placé Torres en haut de sa liste de solutions pour assurer la défense du club des Midlands.

Torres pourrait être plus enclin à rejoindre Emery – qui l’a dirigé à Villarreal – tandis que son club espagnol pourrait être tenté de tirer profit du défenseur en janvier avant l’expiration de son contrat cet été.

Sofyan Amrabat (Maroc)

Sofyan Amrabat conviendrait-il à Liverpool ?



Sofyan Amrabat a conduit son milieu de terrain marocain vers une demi-finale historique de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain de l’AEK Athènes a clairement montré sa valeur, et Liverpool a appris que son prix était supérieur à 30 millions de livres sterling, le club du Merseyside étant intéressé par sa signature en janvier.

Si Liverpool peut recruter le Marocain ainsi que Bellingham, les Reds auraient l’embarras de la richesse au milieu de terrain avec Henderson et Fabinho déjà dans le bâtiment.

Josko Gvardiol (Croatie)

Josko Gvardiol a des admirateurs à Manchester City, United et Chelsea





De nombreux joueurs croates ont impressionné en se qualifiant pour les demi-finales, éliminant le Brésil, favori du tournoi, en cours de route.

L’un de leurs meilleurs joueurs était le défenseur central du RB Leipzig, Josko Gvardiol, âgé de 20 ans, qui, aux côtés de l’expérimenté Dejan Lovren, a rassemblé une défense croate qui n’a concédé que trois buts lors de ses cinq matches de Coupe du monde.

Alors que Gvardiol a signé un accord avec Leipzig cet été, Manchester United, Manchester City et Chelsea seraient tous intéressés par l’acquisition de ses services.

Cependant, Ciel Allemagne a récemment rapporté que Gvardiol devrait rester à Leipzig au-delà de l’été 2023. Il n’aura également aucune clause de libération dans son contrat après l’été prochain.

Enzo Fernández (Argentine)

L’Argentin Enzo Fernandez pourrait suivre Julian Alvarez à Manchester City





Alors que le parcours de l’Argentine vers la finale de la Coupe du monde s’est naturellement concentré sur la dernière chance de Lionel Messi de décrocher le plus gros prix du football, c’est un match d’équipe.

Le milieu de terrain de Benfica Enzo Fernandez a impressionné pour l’équipe sud-américaine, faisant trois apparitions – deux depuis le banc – et inscrivant un superbe but contre le Mexique.

Le joueur de 21 ans a été lié par Le soleil à Manchester City, qui le verrait suivre le même chemin – River Plate à Benfica à City – que l’actuel attaquant de Man City Julian Alvarez.

Dominik Livakovic (Croatie)

Dominik Livakovic ouvre les festivités alors que la Croatie bat le Brésil aux tirs au but en quart de finale de la Coupe du monde





Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde et émergé comme le héros de deux tirs au but, le gardien croate Dominik Livakovic sera naturellement sur le radar des clubs à travers l’Europe.

Livakovic n’est devenu que le troisième gardien à effectuer trois arrêts lors d’une fusillade en Coupe du monde pour renvoyer le Japon à la maison avant de sauver le premier penalty du Brésil sur le chemin de la Croatie vers les quatre derniers au Qatar.

Quotidien sportif croate Sportske Novosti ont vanté un transfert potentiel du joueur de 27 ans vers les Wolves. Le club des Midlands espère pouvoir faire de Molineux une destination redoutée pour les attaquants de Premier League s’ils parviennent à conclure un accord avec le gardien.

Gonçalo Ramos (Portugal)

Le Portugais Goncalo Ramos en action lors du match de football quart de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et le Portugal, au stade Al Thumama de Doha, au Qatar, le samedi 10 décembre 2022. (AP Photo/Petr David Josek)





Si tu commences à la place de Cristiano Ronaldo lors d’une Coupe du monde, tu as de la pression. Et si vous marquez un triplé alors que vous êtes sous une telle pression pour aider votre équipe à gagner 6-1, vous attirez l’attention des grands clubs européens.

Newcastle United était initialement intéressé, mais maintenant Manchester United a rejoint la course pour signer Goncalo Ramos selon Le soleil. Ronaldo pourrait-il vraiment être remplacé à United par la même starlette de 21 ans ?

Ramos a marqué quatre buts en cinq matchs pour son pays et 20 en 45 pour Benfica – une perspective alléchante pour United. Cependant, le président de Benfica, Rui Costa, a déclaré que les géants portugais ne vendraient pas leur attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier à moins que sa clause de libération ne soit déclenchée.

La clause est signalée par Métro comme 102 millions de livres sterling, donc si United veut le remplaçant de Ronaldo, ils devront aller gros.

