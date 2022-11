Coupe du Japon : Ryan Moore à son meilleur pour mener Vela Azul à la victoire à Tokyo Grade One | Nouvelles de la course

Ryan Moore était à son meilleur en défiant les problèmes de circulation à bord de Vela Azul pour remporter la Coupe du Japon pour la deuxième fois à Tokyo.

Le troisième favori 7/2 s’est retrouvé dans une position impossible avec deux stades à courir, mais Moore a évoqué un peu de magie à bord du garçon de cinq ans pour se frayer un chemin vers l’avant. Et sa monture était plus que prête à relever le défi une fois que la lumière du jour a pris d’assaut le favori Shahryar monté par Cristian Demuro dans les phases finales.

Moore, qui a également décroché le prix à bord de Gentildonna en 2013, roulait pour le premier vainqueur de la Coupe du Japon, Kunihiko Watanabe, dans la pièce maîtresse du mile et demi, Vela Azul gravissant rapidement les échelons pour Watanabe depuis son passage au gazon.

Arrivé ici à la suite d’un succès en deuxième année à Hanshin, il s’est montré à la hauteur du test de la course la plus riche du Japon.

“Le rythme était plutôt lent, mais mon cheval a une bonne charge tardive et je lui ai fait confiance pour faire un bon parcours”, a déclaré l’entraîneur gagnant. “Il était en bonne condition avant cette course, mais il a dépassé nos attentes.

“C’est un enfant de cinq ans, mais il s’améliore de plus en plus et a encore de la place pour s’améliorer. La raison de le faire courir sur terre au début de sa carrière était parce qu’il avait des problèmes de jambe (fractures) en tant que jeune poulain et dans l’ordre pour le courir avec moins de risques, il a été couru sur terre.

“Cependant, je pensais qu’il avait une aptitude à bien courir sur le gazon et ce n’était qu’une question de timing quant au moment de passer à la course sur gazon.”

Moore a ajouté: “J’ai eu beaucoup de chance de monter un cheval talentueux. Le rythme était très régulier pour la Coupe du Japon. Le cheval n’a jamais eu beaucoup de place, mais quand il l’a fait, il a très bien accéléré, donc il était très impressionnant aujourd’hui.

“Le cheval devant devait attendre et je devais attendre (aussi), et quand il a trouvé un peu de place, il a très bien accéléré.”

Son compatriote britannique Tom Marquand a terminé quatrième à bord de Daring Tact, tandis que le duo formé en France Grand Glory et Onesto a été le meilleur du petit groupe de raiders européens, terminant respectivement sixième et septième.