Coupe du Commonwealth: Shaquille surmonte un début choquant pour décrocher un long métrage à Royal Ascot pour Oisin Murphy | Nouvelles de la course

Shaquille a produit une performance remarquable pour remporter la Coupe du Commonwealth pour Julie Camacho et Oisin Murphy, malgré ce qui semblait être une chance au départ.

Le poulain de trois ans s’est cabré dans les portes et est sorti à cinq longueurs derrière le terrain, mais a repris de façon étonnante le favori du collier Petit gros ours et Ryan Moore dans le dernier sillon.

Il était invaincu sur six stades avant la course, bien qu’il ait eu des problèmes au départ dans un passé récent, étant retiré à Newcastle plus tôt cette saison.

Oisin Murphy a admis qu’il pensait que les bouffonneries d’avant-course de Shaquille lui avaient coûté toute chance dans la Coupe du Commonwealth à Royal Ascot



Et même si cela semblait susceptible de mettre fin à toute chance réaliste de gagner à Ascot, Murphy a galvanisé sa monture pour se relever d’un peu plus d’une longueur sur la ligne du favori d’Aidan O’Brien, avec Balancer de retour en troisième pour Karl Burke.

Après la course, Murphy a dit Sky Sport Racing: « Je pensais que la course était terminée. Juste au moment où le starter a ouvert les étals, il s’est envolé.

« Il a pris son temps pour revenir au sol et c’est très difficile dans une course de 1200m de faire ça et de gagner.

« Je suis arrivé à l’arrière de Ryan [Moore] assez facilement mais a dû soutenir un effort d’assez loin. C’était une tâche énorme à surmonter.

« C’est un cheval très bien élevé et peu couru, donc c’est super de monter sur lui aujourd’hui – c’est une sensation fantastique. »