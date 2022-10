Coupe du Brésil finement équilibrée après Flamengo, les Corinthians font match nul au match aller

Ni Flamengo ni Corinthians n’ont pu trouver le fond des filets dans ce qui a été un match aller tendu de la finale de la Copa do Brazil mercredi. Ricardo Moreira/Getty Images

Le match aller de la finale de la Coupe du Brésil était un jeu du chat et de la souris dans lequel personne ne s’est retrouvé avec le fromage. Les Corinthians de Sao Paulo et Flamengo de Rio ont fait match nul 0-0 mercredi, laissant tout à gagner lors du match retour de la semaine prochaine.

Comme le veut le destin, c’est la première fois que ces deux géants, les clubs les plus populaires de la nation, se rencontrent dans une grande finale.

Il y a plus de 33 ans, ils se sont rencontrés dans un premier équivalent du Community Shield, mais c’était une occasion discrète avec un attrait limité. Moins de 3 000 payés pour le regarder.

Cette fois, tous les billets pour les deux étapes auraient pu être vendus 10 fois. C’est une grande occasion, ce qui signifie qu’en plus d’une foule de capacité, la tension et la prudence étaient également au rendez-vous.

La prudence était inévitable de la part des Corinthians, même s’ils étaient à domicile au match aller ; Flamengo est clairement favori. Il y a deux mois, lorsque les équipes se sont rencontrées en quart de finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, Flamengo a gagné à domicile et à l’extérieur.

L’écart entre les camps s’est probablement refermé depuis, mais tout de même les Corinthiens avaient toutes les raisons de se méfier. Compte tenu du temps et de l’espace, Flamengo peut ouvrir le terrain avec de larges passes diagonales alors qu’il charge vers l’avant avec son irrésistible front four. Flamengo aurait la majeure partie du ballon, mais les Corinthiens veilleraient à ce que leur espace soit réduit au minimum.

Ceci, bien sûr, n’est pas nouveau pour Flamengo. Au cours des dernières années, leur brio offensif a inévitablement provoqué une réaction, les équipes cherchant à se couvrir contre eux. Devoir briser des défenses profondes est un défi hebdomadaire. Au mieux, ils peuvent pétiller des échanges rapides de passes dans des espaces réduits autour du bord de la zone et se frayer un chemin à travers.

Ils ont presque réussi cette fois, glissant l’avant-centre Pedro contre la figure géante du gardien des Corinthians Cassio. Mais Pedro n’a pas pu faire l’angle, et le tir est passé à côté du premier poteau. Cassio a dû être rapide sur ses pieds lorsque Pedro a glissé Gabriel “Gabigol” Barbosa au-delà de la ligne défensive. Et en seconde période, il a dû faire face à un mini bombardement, bloquant une volée féroce de Gabigol et plongeant à gauche pour repousser un tir croisé d’Everton Ribeiro. Entre les deux, il ne pouvait que regarder un tir à longue distance de David Luiz rebondir sur sa barre transversale.

Les Corinthiens, cependant, n’étaient pas passifs. Leur meilleure méthode de défense contre Flamengo était d’avoir le ballon et de profiter de leurs propres périodes de possession. Parfois, ils ont pu ouvrir de la place au meneur de jeu Renato Augusto et provoquer un malaise dans les rangs de Flamengo. Mais les deux moments d’inconfort maximum sont venus sur la contre-attaque. En première mi-temps, le défenseur central de Flamengo, Leo Pereira, a mal évalué le vol du ballon et a raté une tête sur un dégagement de routine. L’attaquant Yuri Alberto était dedans, se dirigeant vers le but, coupant à l’intérieur de David Luiz et se préparant à appuyer sur la gâchette – lorsque le milieu de terrain défensif Thiago Maia a réussi à revenir à temps pour mettre un tacle salvateur. Et juste à la fin du match, après une pause vexante pour panne partielle de projecteur, Pereira a été pris hors de position en haut du terrain et Alberto était à nouveau à la charge, cette fois pour tirer un coup qui a pris une légère déviation avant le gardien Santos a plongé à droite pour effectuer l’arrêt et s’assurer que le match aller se termine sans but.

Devant une foule massive dans le Maracana mercredi prochain, Flamengo s’attendra certainement à ce que le travail soit fait. Les Corinthians, cependant, ne semblent pas mal à l’aise avec le statut d’outsider, et l’entraîneur portugais Vitor Pereira élaborera une stratégie pour l’occasion. Il déplorera que son équipe ait rencontré Flamengo lors de trois grands matchs à élimination directe et ait eu des occasions à chaque fois, mais n’ait toujours pas marqué de but. Et il se réjouira de l’absence la semaine prochaine de Joao Gomes, le dynamo du milieu de terrain de Flamengo, qui manquera le match retour en raison d’une suspension. Flamengo est plus vulnérable sans lui, et manquera de puissance pulmonaire lorsque le jeu du chat et de la souris reprendra mercredi prochain avec le gros fromage en jeu.