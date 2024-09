Coupe des Présidents, tours 3 et 4 : récapitulation des matchs à quatre balles et à quatre de samedi

Lors de la séance à quatre balles de samedi matin, les États-Unis ont retrouvé leur rythme, avec une fiche de 3-1 pour porter le score à 8-6 contre les Internationaux. Scottie Scheffler et Collin Morikawa de l’équipe américaine ont marqué le premier point samedi en battant les internationaux Adam Scott et Taylor Pendrith. Les internationaux Tom Kim et Si Woo Kim ont riposté avec une victoire 4-et-3 contre Keegan Bradley et Wyndham Clark. Tony Finau et Xander Schauffele ont marqué un autre point ensemble lors des Internationaux avec une victoire 3-en-2 contre Corey Conners et Mackenzie Hughes. Patrick Cantlay et Sam Burns ont marqué le dernier point de la séance avec une victoire 2-en-1 contre Hideki Matsuyama et Sungjae Im.