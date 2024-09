Coupe des Présidents, premier tour : récapitulation des matchs à quatre balles de jeudi

Henley, qui faisait ses débuts à la Coupe des Présidents, a démarré en beauté en réussissant un birdie de 15 pieds au premier trou. Henley et Scheffler se sont révélés former un duo formidable, remportant quatre trous contre un pour Im et Kim. Les bons amis Scheffler et Kim se sont affrontés toute la journée. Au septième trou par 3, Kim a réussi un putt de birdie de 27 pieds pour être égalé par le 28 pieds de Scheffler. Scheffler et Kim ont réduit de moitié un autre trou avec des putts de 25 et 21 pieds, respectivement, sur le par-4 10ème.

L’équipe américaine a étendu son avance au 14ème trou à 2 points. Le 15èmeHenley a réussi un birdie de 20 pieds pour prolonger l’avance à 3 avec trois trous à jouer. Le match s’est terminé le 16ème trou lorsque les deux équipes se sont parées.