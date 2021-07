Coupe de juillet : Starman remporte une impressionnante victoire sous Tom Marquand avec le champion en titre Oxted troisième | Nouvelles de course

Starman a propulsé Ed Walker et Tom Marquand à la victoire lors de la Darley July Cup à Newmarket.

Toujours tenu en très haute estime par son entraîneur, qui a pris la courageuse décision de ne pas participer au jubilé de diamant à Royal Ascot lorsque le ciel s’est ouvert, le vainqueur des Duke of York Stakes est sorti 9-2 ici et avait l’air d’avoir un peu à faire plus d’un sillon.

Mais une fois le sommet atteint, la monture de Marquand a trouvé l’overdrive pour battre le favori Dragon Symbol et le champion en titre Oxted d’une longueur et quart et d’une courte tête dans ce célèbre sprint du groupe 1.

Art Power, qui avait ouvert la voie de l’autre côté, était juste derrière à la quatrième place.

S’exprimant après la course, Marquand a décrit Starman comme étant « aussi proche que possible d’une voiture de course ».

Marquand s’était auparavant associé à William Haggas pour décrocher le handicap du Bedford Lodge Hotel & Spa Fillies avec Spirit Of Bermuda.

Le tir 12-1 a fait suite à la victoire à Leicester le mois dernier avec un verdict de trois quarts contre Rising Star.