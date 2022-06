Hugo Palmer envisagera de compléter son finaliste du Royal Ascot Flaming Rib pour la Darley July Cup à Newmarket.

Vainqueur du meeting de Chester en mai, le poulain de Ribchester a depuis terminé deuxième du Sandy Lane à Haydock et de la Coupe du Commonwealth de vendredi, lorsqu’il a été battu d’une longueur et un quart par Perfect Power.

Les connexions doivent maintenant déterminer s’il convient d’ajouter Flaming Rib au champ de la July Cup pour un coût de 36 000 £ ou de garder leur poudre sèche pour d’autres objectifs de sprint plus tard dans l’année.

Palmer a déclaré lundi: « Il s’en est bien sorti. Il a eu un petit galop ce matin et avait l’air formidable.

« Nous garderons un œil sur la July Cup. Je pense que l’absence de Nature Strip le rend un peu plus intéressant, alors nous verrons.

« Il n’est pas dedans, donc il va devoir être complété, donc c’est un gros appel et il peut aller aux Hackwood Stakes à Newbury le week-end suivant. C’est quelque chose dont nous allons devoir discuter. »

Le gestionnaire de Manor House estime que le fait que Flaming Rib ait fait ses preuves dans davantage de conditions de test lors de la victoire des Listed Doncaster Stakes à l’automne donne à l’équipe plus d’options.

Il a ajouté : « Ce qu’il y a de bien avec lui, c’est qu’il est un vainqueur de Listed sur un terrain très mou et qu’il n’y a pas de terrain beaucoup plus rapide que celui d’Ascot vendredi – c’est l’un de ces très rares chevaux qui va vraiment sur n’importe quel terrain.

« C’est un beau cheval qui devient plus fort et plus masculin et je pense qu’il sera un meilleur cheval à quatre ans, mais ce serait bien de gagner une course de groupe avec lui cette année.

« Il pourrait aller en France, il y a Haydock (Sprint Cup), il y a la course d’Ascot en fin d’année (Qipco British Champions Sprint) et il y a la Breeders’ Cup Turf Sprint.

« Le monde est vraiment notre huître avec lui. C’est un cheval si dur qui a déjà eu trois départs cette année et il pourrait aussi avoir un automne chargé, donc nous n’avons pas nécessairement besoin d’aller directement à la July Cup, surtout quand on sait qu’il est polyvalent au sol. »