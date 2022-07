Coupe de juillet : le sprinteur australien Artorius se prépare pour le Prix Maurice De Gheest à Deauville après la troisième place de Newmarket | Nouvelles de la course

Le sprinteur australien Artorius restera en Europe pour une fissure dans un autre groupe 1 après avoir couru avec un grand crédit dans la Coupe de juillet.

Le speedball de Sam et Anthony Freedman a soutenu son excellente course lorsqu’il était troisième du jubilé de platine à Royal Ascot en remplissant la même place derrière Alcohol Free lors de la July Cup de samedi à Newmarket.

La décision est maintenant prise de rester un peu plus longtemps dans l’hémisphère nord et compte tenu de son style de course, les 1 400 mètres du Prix Maurice de Gheest de Deauville, son prochain objectif confirmé, devraient être à la hauteur. sa rue.

Un tweet d’Anthony Freedman disait : “Après une autre performance formidable lors de la Coupe de juillet de samedi où il s’est classé troisième, Artorius restera en Europe pour une inclinaison au Groupe Un Prix Maurice De Gheest (1300m) à Deauville le 7 août.

“Nous sommes super fiers du cheval, qui doit porter le poids maximum contre les chevaux plus âgés.”