Coupe de juillet à Newmarket dans le mix pour Twilight Jet malgré le flop de Royal Ascot | Nouvelles de la course

Twilight Jet pourrait tenter de rebondir après sa course décevante à Royal Ascot lors de la Darley July Cup à Newmarket le mois prochain.

Après une réapparition impressionnante dans les Lacken Stakes à Naas en mai, les espoirs étaient grands avant la Coupe du Commonwealth de la semaine dernière, mais il a terminé dernier des 20 coureurs.

L’entraîneur Michael O’Callaghan a vite découvert que tout n’allait pas bien avec sa star de trois ans, mais espère qu’il pourrait être de retour sur la chanson à temps pour courir sur le parcours de juillet dans quinze jours.

“Il était assez malade après Ascot. Il a mal cadré après la course et le lendemain matin, il était très, très fatigué”, a déclaré l’entraîneur.

“Il avait de toute évidence quelque chose qui se préparait et cela s’est avéré juste pour la course. Ces choses peuvent être difficiles à éviter à des moments où les chevaux voyagent et tout.

“Il est de retour frais et en bonne santé ces derniers jours et il pourrait finir par aller à la Coupe de juillet la prochaine fois parce qu’il est très, très bon.

“Même après l’ouverture des portes l’autre jour, je regardais la course en pensant” ce n’est pas lui “, et c’est comme ça que ça s’est passé – il n’a couru aucune course.

“Si nous pouvons arranger ces choses et le faire revenir, il aura une chance dans quelques grandes courses pendant le reste de la saison.”