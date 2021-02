CHICAGO: L’US Open Cup est passée de 101 équipes à 24 et réduite de huit tours à cinq en raison de la pandémie de coronavirus.

Le tournoi 2020 a été entièrement ignoré à cause de la pandémie, la première fois que la compétition n’a pas eu lieu depuis son début en 1913-14. Atlanta a remporté le titre 2019.

La Fédération américaine de football a déclaré mardi que le tournoi de cette année débutera le 4 mai et que la finale aura lieu le 29 ou 30 juin.

Le commissaire de l’US Open Cup, Paul Marstaller, a déclaré dans un communiqué que la pandémie avait poussé les organisateurs à ne pas vouloir jouer en mars ou avril.

Nous avons également pris en compte la période prolongée de juin FIFA et la Gold Cup de la CONCACAF jusqu’au 1er août, ainsi que les demi-finales et finales de la Ligue des champions de la CONCACAF 2021 prévues à l’automne, a-t-il déclaré.

Les équipes comprendront huit de la Major League Soccer qui entreront en huitièmes de finale les 18 et 19 mai, huit du championnat de deuxième niveau de la United Soccer League, deux de la troisième USL League One, deux du troisième niveau National Independent Soccer. Association et quatre de la division ouverte de l’USSF.

Le comité de l’US Open Cup a déclaré que s’il déterminait avant le 29 mars que les conditions ne permettaient pas de tenir le tour d’ouverture comme prévu, il annulerait le tour, réallouerait les créneaux pour le huitième de finale et déciderait d’ici le 19 avril si le tournoi peut commencer le 18 mai S’il décide avant le 19 avril que les huitièmes de finale ne pourront pas avoir lieu, le comité annulerait le tournoi.

