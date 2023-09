Coupe Davis : tout ce que vous devez savoir sur l’Inde contre le Maroc alors que Rohan Bopanna se prépare pour ses adieux

Rohan Bopanna montera sur le terrain une dernière fois lors de la Coupe Davis alors que le match du Groupe mondial II entre l’Inde et le Maroc débute aujourd’hui au Vijayant Khand Mini Stadium à Gomti Nagar, Lucknow.

La star du tennis indien Bopanna est récemment entrée dans l’histoire en devenant le joueur le plus âgé à participer à la finale du Grand Chelem lorsqu’il a participé à la finale du double de l’US Open la semaine dernière.

Voici tout ce que vous devez savoir sur un match passionnant de deux jours de Coupe Davis entre l’Inde et le Maroc :

La prestigieuse Coupe Davis : La Coupe Davis, également connue sous le nom de Coupe du monde de tennis, est la plus ancienne et la plus importante compétition internationale de tennis par équipes masculines au monde, avec une riche histoire de plus de 120 ans et la participation de plus de 135 pays. . Cela a toujours inspiré la fierté des joueurs et des ardents supporters indiens. L’Inde a terminé deuxième à trois reprises : 1966, 1974 et 1987. Grâce aux efforts de la All India Tennis Association (AITA), le paysage de la Coupe Davis n’a fait que s’agrandir.

Lieu:

Mini-stade Vijayant Khand à Gomti Nagar, Lucknow.

Dates et horaires des matchs :

Les matchs débuteront à 14 heures aujourd’hui et à 13 heures dimanche.

Diffusion en direct:

Doordarshan Sports et Sony Sports Network

Équipes :

Inde:

Rohan Bopanna : Le vétéran est actuellement numéro 7 mondial en double et fait partie de l’équipe indienne de Coupe Davis depuis 2002. Il a participé à deux reprises à la finale de l’US Open, en 2010 et 2023, et a remporté le titre en double mixte de Roland-Garros 2017 pour devenir le quatrième joueur indien à remporter un titre du Grand Chelem.

Record de la Coupe Davis : Il a disputé 32 matchs nuls avec un bilan de 22-27 (10-17 simples, 12-10 doubles) victoires-défaites.

Sumit Nagal : Il a remporté le titre du double masculin à Wimbledon en 2015 avec son partenaire vietnamien Ly Hoang Nam, devenant ainsi le sixième joueur indien à remporter un titre junior du Grand Chelem. En 2019, Nagal a fait ses débuts en Grand Chelem et a affronté Roger Federer au premier tour où il a impressionné tout le monde après avoir remporté le premier set. Il est actuellement classé 156e mondial.

Record de la Coupe Davis : A joué six matchs nuls avec un bilan de 4-4 victoires-défaites.

Sasikumar Mukund : Le joueur de 26 ans a fait ses débuts au tableau principal de l’ATP au Maharashtra Open 2020 après avoir reçu une wildcard pour le tableau principal du simple. Son classement actuel en simple est de 365.

Record de la Coupe Davis : Il n’a pas encore disputé le moindre match dans le tournoi.

Yuki Bhambri : En 2009, Bhambri est devenu le numéro un mondial junior après avoir remporté le championnat junior de l’Open d’Australie. Il est le premier Indien à remporter le titre junior de l’Open d’Australie et le quatrième de l’histoire à remporter un titre junior en simple lors d’un championnat du Grand Chelem.

Record de la Coupe Davis : Il possède le record de victoires-défaites (14-9) du tournoi lors des 13 rencontres qu’il a disputées depuis 2009.

Rohit Rajpal : Rohit Rajpal dirigera l’équipe indienne en tant que capitaine non-joueur

Maroc:

L’équipe du Maroc est composée d’Elliot Benchetrit, Yassine Dlimi, Adam Moundir, Younes Lalami Laaroussi. Mehdi Tahiri sera le capitaine non-joueur de l’équipe.

Quel est le format ?

Au total, cinq rencontres auront lieu dans le caoutchouc : quatre matchs en simple et un match en double. Le vainqueur du match nul sera l’équipe qui remportera au moins trois de ces matchs.

Dessiner:

16 septembre 2023 :

(Premier simple) Sasikumar Mukund contre Yassine Dlimi

(Deuxième simple) Sumit Nagal contre Adam Moundir

17 septembre 2023 :

(Double) Rohan Bopanna-Yuki Bhambri contre Elliot Benchetrit-Younes Lalami Laaroussi

(Troisième simple) Sumit Nagal contre Yassine Dlimi

(Quatrième simple) Sasikumar Mukund contre Adam Moundir

Quelle est la prochaine étape pour l’Inde si elle gagne ?

Si l’Inde bat le Maroc, elle participera aux barrages du Groupe I de la Coupe Davis 2024.