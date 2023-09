Coupe Davis : Rohan Bopanna rejoindra l’équipe indienne, déclare le capitaine indien Rohit Rajpal

Le capitaine indien de la Coupe Davis, Rohit Rajpal, a déclaré que le pilier du tennis Rohan Bopanna, qui a récemment terminé deuxième du double masculin de l’US Open, rejoindrait l’équipe indienne mercredi alors que l’équipe se prépare à affronter le Maroc dans le match du Groupe mondial II. Le calendrier des matchs des offs aura lieu au Vijayant Khand Mini Stadium à Gomti Nagar, Lucknow, samedi et dimanche.

Bopanna, 43 ans, actuellement septième au classement mondial du double, a gravé son nom dans l’histoire la semaine dernière en devenant le joueur le plus âgé à participer à une finale de double du Grand Chelem à l’US Open. Cette réalisation souligne l’engagement durable de Bopanna envers le tennis.

Le président de la All India Tennis Association (AITA), Anil Jain, a exprimé son admiration pour le vétéran du tennis et a déclaré : « La Coupe Davis est un tournoi prestigieux et a été témoin de nombreux moments légendaires. Cette rencontre à Lucknow est une occasion capitale pour nous tous. Au nom de l’AITA et de tous les passionnés de tennis du pays, nous félicitons Rohan Bopanna et nous attendons tous avec impatience de le voir servir une dernière fois pour l’Inde à la Coupe Davis. Nous saluons son dévouement et la façon dont il a joué lors de la finale américaine et avons honoré l’esprit du jeu. »

Outre Bopanna, l’équipe indienne de six membres de la Coupe Davis comprend également une formidable formation qui comprend le meilleur joueur en simple du pays, Sumit Nagal, ainsi que Sasikumar Mukund, Digvijay Pratap Singh, Yuki Bhambri et Ramkumar Ramanathan.

« Rohan Bopanna rejoindra l’entraînement de l’équipe mercredi. Il fait partie de la Coupe Davis indienne depuis 2002 et sa présence apporte une expérience inestimable à l’équipe. Nous avons une équipe bien équilibrée qui allie expérience et jeunesse, et nous sommes confiants dans la capacité de notre équipe à donner le meilleur d’elle-même », Rajpal, capitaine non joueur de l’équipe indienne de Coupe Davis et également membre du comité exécutif de l’Indian Olympic. Association, a commenté en donnant un aperçu de la préparation de l’équipe.

Rajpal ainsi que d’autres responsables de l’AITA ont également rencontré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, et lui ont décerné le premier ticket du match nul, l’invitant à assister en direct à l’action passionnante. La cérémonie de tirage au sort aura lieu vendredi.

« Nous sommes reconnaissants envers le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath Ji, qui a consenti à organiser lui-même la cérémonie de tirage au sort à sa résidence officielle vendredi. Ce sera un week-end riche en action pour les passionnés de tennis indiens et en particulier pour les fans ici à Lucknow qui pourront voir les stars indiennes en action. Cet emplacement central attirera les amateurs de tennis de tout l’Uttar Pradesh. Nous remercions le gouvernement pour son soutien en organisant ce match de Coupe Davis, en célébrant le tennis et en organisant également des adieux mémorables à Rohan Bopanna », a déclaré Anil Dhupar, secrétaire général de l’AITA.

La Coupe Davis, la plus ancienne et la plus importante compétition internationale de tennis par équipes masculines au monde avec une riche histoire de plus de 120 ans, voit la participation de plus de 135 pays. Une égalité de Coupe Davis se compose de cinq matches – quatre simples et un match de double – et l’équipe qui revendique la victoire dans au moins trois matches assurera l’égalité. Une victoire ici garantira à l’Inde sa place dans les barrages du Groupe I de la Coupe Davis 2024. Les matchs débuteront à 12h le samedi et à 11h le dimanche.