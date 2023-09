Coupe Davis : Mukund sera la vedette du défi indien contre le Maroc – Tirage au sort annoncé

Sasikumar Mukund lancera le défi de l’Inde lors du match du Groupe mondial II de la Coupe Davis contre le Maroc lorsqu’il affrontera le numéro 557 mondial Yassine Dlimi lors du match d’ouverture au Vijayant Khand Mini Stadium à Gomti Nagar, Lucknow samedi tandis que Sumit Nagal affrontera Adam Moundir en le deuxième single du premier jour.

Outre Mukund, l’équipe indienne est représentée par Rohan Bopanna, Yuki Bhambri, Sumit Nagal, tandis que Rohit Rajpal sera le capitaine.

La cérémonie de tirage au sort a été dirigée vendredi par le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, à sa résidence officielle. Il a également souhaité bonne chance aux joueurs pour le match nul.

« Ce sera un moment mémorable pour l’Uttar Pradesh lorsque la capitale Lucknow accueillera un tournoi international, la Coupe Davis. Il s’agit d’un prestigieux tournoi international de tennis. Au cours des neuf dernières années, l’Inde a été témoin d’une révolution sportive. Le Premier ministre Modi ji a encouragé Khelo India et Fit India à soutenir les progrès sportifs de l’Inde. L’Uttar Pradesh accueille la Coupe Davis après 23 ans, je remercie la All India Tennis Association d’avoir sélectionné l’Uttar Pradesh », a commenté le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath.

La cérémonie de tirage au sort s’est également déroulée en présence du président de la All India Tennis Association (AITA), Anil Jain, du secrétaire général Anil Dhupar, d’autres officiels, capitaines et joueurs des deux équipes.

«Je suis reconnaissant au ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, d’avoir pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, d’effectuer les tirages au sort. Pour avoir fourni d’aussi excellentes installations en si peu de temps avec l’aide et les conseils de Shri Yogi Adityanath Ji, vous ne le remercierez jamais assez. L’infrastructure fournie par le gouvernement de l’Uttar Pradesh et l’Association de tennis de l’Uttar Pradesh est tout simplement merveilleuse », a déclaré le président de l’AITA, Jain.

Dimanche, Bopanna fera équipe avec Bhambri pour affronter la paire marocaine de double composée d’Elliot Benchetrit et Younes Lalami Laaroussi, tandis que Nagal et Mukund affronteront respectivement Dlimi et Moundir en simple inversé lors de la dernière journée.

Il y a beaucoup d’enthousiasme autour du caoutchouc où Bopanna, qui a récemment terminé deuxième de la finale du double masculin de l’US Open, jouera son dernier match de Coupe Davis.

« Le tirage au sort semble bon. Normalement, chaque capitaine préfère que son joueur n°1 vienne en premier sur le terrain pour donner un avantage au pays. Ma première préférence était que Sumit joue en premier. Cela va être difficile en termes de météo. L’idée est de garder les joueurs hydratés et de les nourrir avec beaucoup d’électrolytes. Aucune équipe n’est facile, aucun joueur n’est facile à l’heure actuelle. Nos deux joueurs doivent être à la hauteur et être à la hauteur pour le pays », a déclaré le capitaine non-joueur indien Rajpal, qui est également membre du comité exécutif de l’Association olympique indienne.

Le secrétaire général de l’AITA, Dhupar, a estimé que la Coupe Davis serait formidable pour les jeunes de l’État. « L’Uttar Pradesh va être témoin d’un monde de tennis différent après la Coupe Davis. Ils ont construit de nouveaux courts, de nouvelles infrastructures et cela aidera tous les jeunes et les aspirants joueurs de tennis à participer à de bons tournois », a-t-il déclaré.

Les matchs débuteront à 14 heures samedi, tandis que la deuxième et dernière journée de dimanche débutera à 13 heures.

« Je pense que c’est un bon tirage au sort et nous verrons de grands matches. Nous avons hâte de concourir demain. Nous sommes arrivés une semaine plus tôt donc nous nous habituons à la chaleur et à l’humidité. Nous sommes satisfaits de l’heure de départ », a déclaré le capitaine marocain Mehdi Tahiri.