Coupe Davis : les Pays-Bas devancent les États-Unis, le Canada bat la Suède

Frances Tiafoe a été battue pour la deuxième fois consécutive en finale de la Coupe Davis, sa dernière défaite jeudi survenant après une violation du code sur la balle de match pour avoir écrasé sa raquette dans le sol suite à un désaccord avec l’arbitre de chaise.

La défaite 6-3, 6-7 (7), 7-6 (2) de Tiafoe contre Tallon Griekspoor a contribué à donner aux Pays-Bas une victoire 2-1 contre les États-Unis dans le groupe D à Split.

Tiafoe était contrarié car il voulait rejouer un point suite à un défi. Il s’est disputé sans succès avec l’arbitre et l’arbitre du match, puis est revenu sur le terrain et a brisé sa raquette à quatre reprises, ce qui a entraîné sa deuxième violation du code et la perte d’un point. Cela a abouti à la fin du match, puisqu’il perdait 6-2 au bris d’égalité.

« La fin du match est super malheureuse. Il s’est passé beaucoup de choses à la fin avec l’appel à 5-2 », a déclaré Tiafoe. « Évidemment, j’aurais pu réagir d’une meilleure manière mais les émotions sont vives, je concoure pour mon pays, je veux vraiment gagner. J’ai cassé une raquette là-bas et j’ai oublié que j’avais commis une violation du code plus tôt dans le match, le match est terminé. J’ai tout donné. Cela a été une période difficile pour moi ici en Croatie.

Botic Van de Zandschulp avait battu Tommy Paul 7-6 (2), 6-2 lors du match d’ouverture en simple. Les États-Unis ont ensuite remporté le double avec Austin Krajicek et Rajeev Ram battant Wesley Koolhof et Matwe Middelkoop 7-6 (5), 6-7 (3), 6-3.

Tiafoe, qui a atteint les quarts de finale de l’US Open plus tôt ce mois-ci, a perdu mercredi contre le Croate Borna Gojo dans un match nul que les Américains ont remporté 2-1.

Les Pays-Bas avaient débuté par une victoire contre la Finlande et sont désormais en tête du groupe.

Le Canada, champion en titre, avait battu la Suède 3-0 pour prendre la tête du groupe A.

Gabriel Diallo a assuré le point aux Canadiens avec une victoire de 6-4, 6-3 contre Elias Ymer. Vasek Pospisil avait donné une avance de 1-0 au Canada en battant Leo Borg 7-6 (5), 5-7, 6-2. Borg est le fils de Bjorn Borg, 11 fois champion du Grand Chelem. Le Canada a remporté le match de double en deux sets.

« C’était un match énorme pour le Canada aujourd’hui », a déclaré Pospisil. « Nous sommes sur le point de passer la phase de groupes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, donc c’est un défi important pour nous. »

Les tenants du titre avaient ouvert la défense de leur titre avec une nouvelle victoire 3-0 contre l’Italie, hôte, mercredi à Bologne, tandis que la Suède a été balayée par le Chili mardi.

Le Canada, sur une séquence de 10 victoires consécutives, tente d’assurer sa place en quarts de finale pour la troisième fois à ses quatre dernières participations, tandis que la Suède cherchait à se qualifier pour les quarts de finale pour la deuxième fois en trois ans.

La Suède avait remporté les deux fois où les nations s’affrontaient, y compris lors de la phase de groupes à Madrid en 2021, même si le Canada était alors privé de ses meilleures stars – Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

L’Australie s’est ralliée pour vaincre la France 2-1 après que Matthew Ebden et Max Purcell ont battu Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin 7-5, 6-3 lors du match décisif de double dans le groupe B à Manchester. En simple, Adrian Mannarino a battu Purcell, tandis qu’Alex de Minaur a battu Ugo Humbert.

« Pour nous, nous regrouper et remporter la victoire contre une équipe de qualité en France aujourd’hui était vraiment important », a déclaré le capitaine australien Lleyton Hewitt. « Nous étions dos au mur, nous avons creusé profondément et nous nous accrochons toujours. »

La République tchèque a battu la Corée du Sud 3-0 dans le groupe C à Valence.

Les deux meilleures équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour le Final 8 qui se jouera en novembre à Malaga, dans le sud de l’Espagne.

