Coupe Davis : le capitaine indien Rohit Rajpal révèle une équipe de 5 membres contre le Maroc

Le capitaine indien Rohit Rajpal a annoncé jeudi l’équipe indienne qui affrontera le Maroc dans le cadre du Groupe mondial II de la Coupe Davis qui se tiendra au Vijayant Khand Mini Stadium à Gomti Nagar, Lucknow, samedi et dimanche.

Révélant l’équipe indienne, Rajpal a déclaré Rohan Bopanna, Sumit Nagal, Yuki Bhambri, Sasikumar Mukund et Digvijay Pratap Singh comme l’équipe de cinq membres qui participera au match nul.

Considérant que les conditions étaient extrêmement humides, Rajpal a également annoncé que les horaires des matchs avaient été modifiés pour le confort des joueurs et des supporters.

« Les trois derniers jours où nous nous sommes entraînés ici, les conditions ont été extrêmement humides. Pendant que nous restions là, nous étions trempés de haut en bas ; imaginez le sort du joueur. C’est la raison pour laquelle les matchs ont été reportés de midi à 14 heures le samedi et de 11 heures à 13 heures le dimanche », a commenté Rajpal, qui est également membre du comité exécutif de l’Association olympique indienne.

« Il y a eu une demande du Maroc et après discussions avec les arbitres, nous avons décidé de reporter les horaires des matchs. Cela a été fait pour produire une meilleure qualité de tennis. Nous sommes également prêts à jouer sous lumière si nécessaire.

La cérémonie de tirage au sort sera dirigée vendredi par l’honorable ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, à sa résidence officielle.

Rajpal a également rappelé que la Coupe Davis revenait dans l’Uttar Pradesh après 23 ans et qu’il était temps pour les jeunes et les fans de saisir cette opportunité. Considérant qu’il s’agit du dernier match de Bopanna en Coupe Davis, le capitaine indien a exhorté les supporters à être présents à cette occasion.

« Les habitants de l’Uttar Pradesh verront des joueurs de classe mondiale. C’est la dernière Coupe Davis de Rohan Bopanna, ils auront donc l’occasion de le voir en action. C’est une bonne opportunité pour les juniors et les aspirants joueurs de devenir ramasseurs de balle ou bénévoles. Quand nous avons grandi, nous avons aussi fait des choses similaires. Ils seront proches des joueurs pour observer les mouvements et la technique des pieds », a-t-il ajouté.

Parallèlement, le sélectionneur marocain Mehdi Tahiri a également annoncé son effectif, à savoir Elliot Benchetrit, Yassine Dlimi, Adam Moundir, Walid Ahouda et Younes Lalami Laaroussi.

« En Coupe Davis, on ne voit pas les classements. Sur le papier, l’Inde est la favorite et compte des joueurs mieux classés. Mais les matchs se joueront sur les courts et il faudra se battre. Nous allons faire de notre mieux et nous battre pour notre pays », a-t-il déclaré.

Les équipes seront autorisées à changer de joueurs une heure avant le tirage au sort. Les matchs seront diffusés en direct sur Doordarshan Sports.

Équipe Inde: Sumit Nagal, Sasikumar Mukund, Digvijay Pratap Singh, Yuki Bhambri, Rohan Bopanna

Capitaine-Rohit Rajpal

Équipe Maroc: Elliot Benchetrit, Yassine Dlimi, Adam Moundir, Walid Ahouda, Younes Lalami Laaroussi

Capitaine-Mehdi Tahiri