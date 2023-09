Coupe Davis : la paire britannique de double Dan Evans et Neal Skupsi s’assurent une place en finale avec une victoire contre la France

Le duo britannique de double, Dan Evans et Neal Skupski, a réussi à remporter un duel à coups de poing blanc contre la France pour s’assurer l’une des huit places pour la finale de la Coupe Davis dimanche.

La paire britannique est revenue d’un set pour vaincre les paires françaises de double, Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin 1-6 7-6 (7-4), 7-6 (8-6) devant environ 13 000 spectateurs en Manchester.

Au cours d’un match de près de trois heures, la France a failli sceller son passage et se souviendra de quatre balles de match manquées et d’une série de fautes directes.

Skupski, qui a remporté le double masculin de Wimbledon avec le Néerlandais Wesley Koolhof cette année, a déclaré : « Je ne sais pas comment nous avons gagné ce combat, (juste avec) un pur combat. « Un effort incroyable de la part de Dan pour sortir et gagner ce match avec moi.

« Au premier set, ce n’était pas très bon. Nous nous sommes regroupés, sommes allés aux toilettes (pause) et nous nous sommes battus aussi fort que possible. Le reste appartient à l’histoire et nous partons pour Malaga. »

La Grande-Bretagne rejoindra l’Italie, la Serbie, le Canada, la République tchèque, les Pays-Bas, la Finlande et l’Australie en finale à Malaga en novembre.

Lors du match d’ouverture, Evans a riposté après un set pour vaincre l’adolescent français Arthur Fils 3-6, 6-3, 6-4 et prendre une avance de 1-0 pour la Grande-Bretagne.

Mais Cameron Norrie a été battu par Ugo Humbert, laissant le match à égalité, tout dépendant d’un décideur tendu en double.

Plus tôt, l’Italie est devenue la septième équipe à se qualifier pour les huit derniers grâce aux victoires en simple de Matteo Arnaldi et Lorenzo Sonego leur donnant une avance inattaquable 2-0 contre la Suède à Bologne.

Arnaldi, 22 ans, qui a atteint le quatrième tour de l’US Open, a battu le Suédois Leo Borg 6-4, 6-3 en une heure et 22 minutes.

Sonego a ensuite battu Elias Ymer 6-4, 6-4 pour donner l’avantage à l’Italie 2-0.

La victoire signifie que les Italiens, qui n’avaient besoin que de remporter un de leurs matchs pour devancer le Chili, progressent aux côtés des vainqueurs de groupe et champions en titre, le Canada.

L’Italie s’est qualifiée cinq fois pour les quarts de finale de la Coupe Davis depuis 2016.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)