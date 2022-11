Coupe Davis : Felix Auger-Aliassime salue le « rêve devenu réalité » alors que le Canada soulève le trophée pour la première fois de son histoire | Actualités Tennis

Le Canada a remporté la Coupe Davis pour la première fois de l’histoire de son pays après avoir battu l’Australie lors de matchs consécutifs à Malaga.

Denis Shapovalov leur a donné un départ victorieux avec une victoire sur Thanasi Kokkinakis 6-2 6-4.

Le joueur de 23 ans – 18e au classement ATP – a pris les devants tôt contre son adversaire, brisant l’Australien à deux reprises pour prendre une avance de 4-0 et a mis 32 minutes pour terminer le set.

Équipe Canada célèbre avec le trophée après avoir remporté la finale de tennis de la Coupe Davis à Malaga (AP Photo/Joan Monfort)





Shapovalov a raté sa première occasion de servir pour le match à 5-2 dans le deuxième, permettant à la place à Kokkinakis de revenir en arrière et finalement de réduire son avance à 5-4.

Cependant, il ne s’est pas trompé la deuxième fois en demandant et a placé Felix Auger-Aliassime pour le match gagnant.

Le natif de Montréal, classé sixième, avait battu son adversaire Alex de Minaur en deux sets plus tôt cette année à Cincinnati et espérait recréer son succès pour briser la séquence de 109 ans du Canada sans trophée.

Il l’a fait avec aisance, frappant six as et 16 gagnants sans voir son service brisé, en route vers une victoire 6-3 6-4 pour décrocher le titre pour une équipe canadienne qui comprenait également Vasek Pospisil, Alexis Galarneau et Gabriel Diallo.

Félix Auger-Aliassime au centre de l’équipe gagnante (AP Photo/Joan Monfort)





“Les émotions sont difficiles à décrire”, a déclaré Auger-Aliassime à la chaîne médiatique de la Coupe Davis. “Je pense que nous tous ici, nous avons rêvé de ce moment.

“Je veux dire ces gars autour de moi, sauf Vasek, il est un peu plus âgé que moi, mais nous avons grandi ensemble dès l’âge de sept, huit ans, de retour au Canada en rêvant d’être sur cette scène, de gagner ce genre de matchs, gagner la Coupe Davis, donc c’est vraiment un rêve devenu réalité.

“Pour moi personnellement et pour toute l’équipe, c’est pour cela que nous jouons, c’est à cela que sert le sport, le tennis, donc c’était un grand moment. Un grand moment pour moi et pour le pays.”