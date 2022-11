Coupe Davis 2022: les États-Unis éliminés par l’Italie en quart de finale alors que l’attente du 33e titre record se poursuit | Actualités Tennis

La candidature des États-Unis pour un 33e titre record en Coupe Davis est terminée après avoir perdu un match décisif contre l’Italie en quart de finale jeudi à Malaga.

Les Italiens Simon Bolelli et Fabio Fognini ont battu Tommy Paul et Jack Sock 6-4 6-4 pour assurer une victoire 2-1 et la première demi-finale de leur pays en huit ans, dans laquelle ils affronteront l’Allemagne ou le Canada.

Les caoutchoucs en simple ont été répartis entre les nations, avec Lorenzo Sonego mettant l’Italie 1-0 en vertu d’un succès 6-3 7-6 (9-7) sur Frances Tiafoe avant que les États-Unis n’égalisent la procédure alors que Taylor Fritz a battu Lorenzo Musetti 7- 6 (10-8) 6-3.

Cela signifiait qu’un match de double était nécessaire pour la première fois en quarts de finale de cette saison, la Croatie et l’Australie ayant respectivement enregistré des victoires 2-0 contre l’Espagne et les Pays-Bas plus tôt cette semaine.

Bolelli et Fognini ont battu Paul et Sock une fois dans chaque set pour rapprocher l’Italie d’un premier titre en Coupe Davis depuis 1976.

Taylor Fritz a égalé les États-Unis à 1-1 en battant Lorenzo Musetti, avant que l’Italie ne l’emporte dans le double décisif





La Croatie et l’Australie disputeront la première demi-finale de vendredi, l’Italie et le vainqueur de la deuxième demi-finale de jeudi entre l’Allemagne et le Canada s’affrontant dans la deuxième samedi avant la finale de dimanche.

Les États-Unis n’ont pas remporté la Coupe Davis depuis 2007, le capitaine Mardy Fish déclarant : “Je voulais gagner depuis très longtemps en tant que joueur et capitaine.

“Cela n’arrivera pas cette année et ça pue. Nous rentrons à la maison sans le trophée, ce qui est dommage.”