Coupe d’Asie T20 : la sortie rapide de Rishabh Pant au milieu de la présence d’Urvashi Rautela dans le stade déclenche des mèmes hilarants ; les fans veulent qu’elle soit bannie du stade

La finale de la Coupe d’Asie T20 se déroule, et c’est l’Inde contre le Pakistan. On sait que la fièvre de ce match est à son comble. L’Inde a fixé un objectif de 182 pour le batteur pakistanais à chasser. Aujourd’hui, les batteurs indiens comme Hardik Pandya et Rishabh Pant sont sortis à moindre coût. Même Surya Kumar Yadav a sous-performé. Comme on le sait, Urvashi Rautela est là dans le stade. Les fans ont trollé l’actrice après avoir vu la mauvaise performance de Rishabh Pant. Il est allégué que les deux se sont fréquentés brièvement mais ont mis fin à leur liaison sur une mauvaise note. Après qu’Urvashi Rautela ait renversé quelques détails, Rishabh Pant l’a qualifiée de chercheuse d’attention.

Après que Pant l’ait traitée de chercheuse d’attention, elle a riposté. Dans une note, elle l’a qualifié de Cougar Hunter. Elle avait dit qu’il était venu à son hôtel et l’attendait dans le hall. Urvashi Rautela a déclaré qu’elle avait appris cela plus tard et qu’elle l’avait rencontré plus tard. Les fans ont également suivi l’actrice et Pant. Découvrez quelques-unes des réactions les plus drôles sur les réseaux sociaux…

Urvashi ko stadium se ban karo ? Luffy Kulkarni (@luffyKulkarni) 4 septembre 2022

Aaj urvashi kisko apne maya Jaal mein fasaeygee….???? udta-teer (@Nasheri_sufi_1) 4 septembre 2022

#INDvsPAK#UrvashiRautela Sase badi panauti @UrvashiRautela Elle devrait être interdite d’entrer dans le stade, elle est très dangereuse Mukul Kaushal (@kaushalmukul) 4 septembre 2022

Je ne comprends pas si les gens sont vraiment si stupides qu’ils sont à la mode urvashi… C’est une fille qui peut tout faire pour être sous les feux de la rampe. Et vous faites en sorte que cela se produise. Veuillez l’ignorer.#UrvashiRautela BIKRAM PAUL (@BIKRAMP98082427) 4 septembre 2022

Rishabh Pant n’a réalisé que 14 runs en finale. A partir de maintenant, le match penche en faveur de l’opposition. Dans le passé, nous avons vu comment Anushka Sharma a été blâmée pour les mauvaises performances de Virat Kohli. Même la femme de Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma, a été critiquée comme chercheuse d’or après que des spéculations sur la scission aient été soulevées. Les gens ont même traîné Shreyas Iyer.