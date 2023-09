Coupe d’Asie en direct : Rohit et Gill stables pour l’Inde ; Guichets rapides Sri Lanka Eye

Inde vs Sri Lanka, Coupe d’Asie 2023 Super 4, mises à jour en direct : Rohit Sharma et Shubman ont donné un départ régulier à l’équipe indienne lors du match Super 4 contre le Sri Lanka. D’un autre côté, les quilleurs du Sri Lanka visent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le match. Le skipper indien Rohit Sharma a remporté le tirage au sort et a choisi de battre le Sri Lanka lors du match Super 4 de la Coupe d’Asie 2023, mardi à Colombo. L’équipe indienne a mis Shardul Thakur sur le banc et il a été remplacé par Axar Patel. À part lui, Shreyas Iyer n’a pas encore récupéré d’un spasme au dos et KL Rahul a conservé sa place dans l’équipe. (Tableau de bord en direct)

Inde (jeu XI) : Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul (w), Ishan Kishan, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj

Sri Lanka (jeu XI) : Pathum Nissanka, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis (w), Sadeera Samarawickrama, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Dasun Shanaka (c), Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Kasun Rajitha, Matheesha Pathirana

Mises à jour en direct de la Coupe d’Asie 2023 | Inde contre Sri Lanka | IND contre SL, match Super 4 :