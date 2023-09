Coupe d’Asie en direct : Nasum Ahmed maintient le Bangladesh à 7 contre l’Inde

Inde vs Bangladesh Score en direct :Le Bangladesh compte sept guichets contre l’Inde lors d’un match Super 4 de la Coupe d’Asie à Colombo. Cela survient après que Shakib Al Hasan ait marqué un brillant 80 avant que Shardul Thakur ne lui donne ses ordres de marche. Pour l’Inde, Shardul Thakur a choisi trois guichets, tandis que Mohammed Shami et Axar Patel en ont chacun un. Plus tôt, Virat Kohli s’était reposé pour le caoutchouc mort alors que l’Inde effectuait cinq changements. Plus tôt, l’Inde avait remporté le tirage au sort et avait choisi de s’aligner. (Tableau de bord en direct)

Mises à jour en direct de la Coupe d’Asie 2023 : score en direct de l’Inde contre le Bangladesh | IND vs BAN en direct du stade R Premadasa, Colombo