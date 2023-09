Coupe d’Asie en direct : Naim Key pour le Bangladesh 2-down alors que Shaheen élimine Litton

PAK Vs BAN Asie Score de cricket en direct: Le Bangladesh est à un guichet contre le Pakistan lors de leur affrontement en Super Four de la Coupe d’Asie au stade Kadhafi de Lahore. Plus tôt, le capitaine du Bangladesh Shakib Al Hasan avait choisi de jouer au bâton. Avec Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah et Haris Rauf, le Pakistan dispose d’une attaque rapide qui peut perturber n’importe quelle formation de frappeurs dans le monde. Avec l’avantage du terrain de leur côté, l’équipe dirigée par Babar Azam espère remporter une victoire avant d’affronter l’Inde et le Sri Lanka à Colombo. Le Bangladesh, en revanche, chercherait à s’inspirer de sa victoire contre l’Afghanistan au même endroit la semaine dernière. (Tableau de bord en direct)

