Coupe d’Asie en direct : la pluie retarde le match PAK contre SL ; Heure limite annoncée

PAK vs SL en direct, Coupe d’Asie Super 4: La pluie continue de frustrer le Pakistan et le Sri Lanka lors de cet affrontement crucial en Super 4 de la Coupe d’Asie à Colombo. Le tirage au sort du match a été retardé avec des couvertures fermement en place au stade R Premadas. Le Pakistan et le Sri Lanka ont tous deux deux points et le vainqueur du match à élimination directe virtuel accédera à la finale le 17 septembre. La star de la Super League pakistanaise, Zaman Khan, est arrivée en remplacement et entre directement dans l’équipe, ce qui a été annoncé la veille. du match clé. (Tableau de bord en direct)

Mises à jour en direct de la Coupe d’Asie 2023 : Pakistan contre Sri Lanka en direct, directement de Colombo