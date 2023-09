Coupe d’Asie en direct : Gill et Rohit font passer l’Inde au-delà des 60 en 10 overs contre le Pakistan

Inde vs Pakistan, Coupe d’Asie 2023 Super 4, mises à jour en direct : Shubman Gill se rapproche de son huitième demi-siècle ODI. Il gère les limites et bénéficie également d’un fort soutien de la part du skipper Rohit Sharma alors que l’équipe indienne domine le Pakistan en avantage numérique. D’un autre côté, Rohit Sharma apporte un bon soutien à Gill. Les quilleurs pakistanais envisagent désespérément des guichets rapides, afin de prendre le dessus dans le match. L’Inde a changé de look lors du choc crucial du Super 4 contre le Pakistan, qui a choisi de participer au match de Coupe d’Asie dimanche à Colombo. Tableau de bord en direct)

Inde(Jouer XI) : Rohit Sharma (c), Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Ishan Kishan (w), Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj

Pakistan(Jouer XI) : Fakhar Zaman, Imam-ul-Haq, Babar Azam (c), Mohammad Rizwan (w), Agha Salman, Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Haris Rauf

Voici les mises à jour en direct du match Inde contre Pakistan, Coupe d’Asie 2023, Super 4 :