Coupe d’Asie : avec Bumrah et Iyer de retour, cela pourrait être le XI de l’Inde contre Pak

L’Inde affrontera le Pakistan lors de son premier match de la campagne de la Coupe d’Asie 2023 samedi. Ce sera la première fois que les deux équipes s’affronteront depuis leur rencontre en Coupe du monde T20 l’année dernière. Pour la première fois depuis plusieurs mois, l’équipe dirigée par Rohit Sharma dispose d’une équipe au complet. L’équipe indienne a terminé un camp à la périphérie de Bengaluru à Alur pour se préparer avant le match contre le Pakistan. D’un autre côté, l’équipe dirigée par Babar Azam a battu le Népal par 238 points lors du match d’ouverture de l’événement continental.

Shreyas Iyer et Jasprit Bumrah sont de retour dans la configuration indienne tandis que KL Rahul devrait rater les deux premiers matchs de la Coupe d’Asie.

Voici ce que nous pensons être le onze de jeu de l’Inde contre le Pakistan :

Rohit Sharma (capitaine) : Le frappeur droitier doit relever le défi de s’installer, en particulier contre le fer de lance du rythme pakistanais Shaheen Afridi. Les capacités de capitaine de Rohit vont également être mises à l’épreuve dans un match aussi tendu.

Shubman Gill : Le premier match n’a pas réussi à impressionner ces derniers temps. Sa confiance et ses performances ont toutes deux diminué après sa glorieuse course à l’IPL 2023. L’Inde espère un retour de la star lors du grand match samedi.

Virat Kohli : Le frappeur vedette revient lentement et progressivement dans son rythme. Sa performance aura un grand impact sur le résultat du match contre le Pakistan.

Shreyas Iyer : Le frappeur, qui revient de blessure, doit viser un bon départ à son retour. Le manque d’entraînement en match pourrait être une préoccupation pour Iyer, mais son expérience est très importante.

Ishan Kishan (gardien de guichet) : Étant donné que KL Rahul n’est pas disponible pour le match, Ishan Kishan jouera le rôle de gardien de guichet à sa place. Le gaucher arrive après trois cinquantaines ODI consécutives contre les Antilles.

Hardik Pandya (vice-capitaine) : Il est un autre acteur clé pour l’Inde. Hardik fait partie des rares joueurs polyvalents capables de jouer à plus de 140 km/h. Le joueur vedette a également joué contre le Pakistan dans le passé et viserait à reproduire cet exploit samedi.

Ravindra Jadeja : La présence du joueur dans le onze de jeu apporte plus d’équilibre à l’équipe. En plus de jouer des coups cruciaux, Jadeja est un trop bon quilleur pour affronter les pistes tournantes. Être économe le plus souvent n’est qu’une autre caractéristique du bowling de Jadeja.

Kuldeep Yadav : Ces derniers temps, le spinner du poignet gauche a très bien fonctionné. Il a constamment choisi des guichets pour l’Inde, réalisant des percées cruciales.

Jasprit Bumrah : L’as Pacer de l’équipe indienne de cricket est de retour. Alors qu’il jouait contre l’Irlande lors de son match de retour, Bumah avait l’air bien, voire mortel. Il dirigera l’attaque du bowling indien et sa performance jouera un rôle clé dans le match.

Mohammed Siraj : L’entraîneur du bras droit a gravi les échelons au cours des dernières années. Une agression contrôlée avec une qualité d’arc en constante amélioration fait de Siraj un quilleur coriace pour les adversaires. Il aura probablement sa chance samedi.

Mohammed Shami : Le meneur du bras droit a été reposé pendant la série de l’Inde contre les Antilles et l’Irlande. Il a joué pour la dernière fois un match pour l’Inde début juin. Cependant, sa belle maîtrise du ballon fait de lui un joueur à part. L’Inde aura besoin de l’expérience de Shami lors du grand match contre le Pakistan.